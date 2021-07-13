Арабатская стрелка: цены на жилье и отдых на Азовском море в 2021 году

Арабатская стрелка: цены на жилье и отдых на Азовском море в 2021 году

Где можно отдохнуть на Арабатской стрелке.

Лето в разгаре, а значит украинцы отправляются на отдых. Одним из самых любимых и посещаемых отдыхающими городов есть Арабатская стрелка на Азовском море.

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Арабатская стрелка — песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, которая соединяет Херсонскую область с Крымским полуостровом. В северной части косы расположены села Геническа Горка, Приозерное, Счастливцево и Стрелковое Генического района Херсонской области. Теплое море, песчаные пляжи, отсутствие вблизи густонаселенных городов и промышленных объектов делает отдых комфортным и приятным.

ТСН.ua узнал, что предлагают туристам на Арабатской стрелке, и во сколько им обойдется отдых.

Туристы, отправляющиеся на Арабатскую стрелку, могут выбрать для отдыха следующие населенные пункты: Счастливцево, Приозерное и Генгорка, Стрелковое, Геническ. Здесь сосредоточено более 100 отелей и пансионатов.

Арабатская стрелка: Геническа Горка

Гениченская горка расположена в 11 километрах от Геническа. Тур размещено более 60 отелей и пансионатов. Цены колеблются от 500 до 1800 грн за номер в гостинице.

Жилье в частном секторе от 100 гривен в сутки с человека.

Море у берега в этом населенном пункте мелкое, поэтому для отдыха с детьми — в самый раз. Чуть больше глубины уже за 20-30 метров от берега.

Туристы могут посетить термальный источник. В Генической Горке хорошая транспортная развязка, инфраструктура, бары, кафе, аттракционы, магазины и рынок.

Развлечения:

водолечебница "Горячий источник",

кайт-школа Windrider (серфинг, виндсерфинг),

кайт-школа Spot Guide Aрабатка.

pixabay.com

Арабатская стрелка: Счастливцево

Счастливцево расположено в 16 км от Геническа. Здесь также мелководье, побережье покрыто песком из измельченного черепашника.

Для удобства отдыхающих пляжи оборудованы туалетами, летними душами и раздевалками. Вход на пляж — бесплатный.

Разместиться туристы могут в гостиницах, их здесь более 40, так и арендовать жилье в частном секторе. Цена в готеле колеблется от 700 до 1800 грн, в частном секторе за сутки берут от 100-150 грн с человека.

Кроме купания в море туристы могут посетить соленое розовое озеро. Есть также множество магазинов, 2 рынка, банкоматы, почта, аптеки, кафе, аттракционы и дискотеки.

Развлечения:

Горячий источник в Счастливцево;

Зоопарк "Сафари-парк";

Кемпинг "Чайка-3" и кемпинг "Без авто".

Счастливцево, Азовское море / azovinfo.in.ua

Арабатская стрелка: Стрелковое

Стрелковое расположено в 36 км от Геническа, здесь глубокое море. За селом Стрелковое располагается термальный гейзер, доступ к которому свободный для всех по желанию. Курорт застроен пансионатами, гостиницами и базами отдыха.

Арендовать жилье можно и в частном секторе. Частный сектор предлагает жилье от 120-140 грн, тогда как в отеле за номер придется заплатить от 600 до 1500 грн. Также здесь есть места для проживания в палатках.

Развлечения:

Глицериновое озеро на Арабатской стрелке;

Йодо-бромные горячий источник на Арабатской стрелке;

Палаточный городок;

Кемпинг Р.А.С.А.

Муниципальный бесплатный кемпинг.

Арабатская стрелка: Приозерное

Поселок расположен на косе Арабатская стрелка полуострова Крым на берегу Генического озера. Добраться сюда можно железнодорожным транспортом или автобусом до Геническа, далее маршруткой до Генгорки (поворот на с. Приозерное), от поворота 5 км пешком.

Геническое озеро почти аналог Мертвому морю, расположенному между Израилем и Иорданией. Размеры его не велики — всего 9.2 км, а глубина максимум 60 сантиметров. В его воде множество ценных минералов — железа, калия-магния, йода-брома. Поэтому для тех, кто хочет получить во время отдыха дозу полезных минералов Приозерное — именно то место.

Управление туризма и курортов Херсонской облгосадминистрации

Инфраструктура: магазин, сувенирный рынок, летний душ.

Арабатская стрелка: Геническ

Геническ — это небольшой городок в Херсонской области (Азовское море), который расположен напротив косы Арабатская стрелка. Это — один из самых популярных украинских курортов. В Геническе пляжи песчаные с примесью мелкой ракушки, береговая линия укреплена каменными отвалами. Самым известным можно назвать Детский пляж и пляж под названием Дикий.

Добраться до городка удобно. Здесь есть железнодорожная станция, а также здесь проходит автомагистраль. В Геническе нет промышленных объектов, поэтому воздух более-менее чистый.

В городе вы можете найти жилье как в частном секторе, так и на базах видпочинку.залежно от возможностей вашего кошелька. Цена аренды эконом жилья с человека в сутки стартует со 100 гривен, в гостинице можно снять номер от 1000 гривен и более 2800 грн в сутки. Однокомнатную квартиру в центре города можно арендовать от 500 грн в сутки.

В Геническе есть филиалы многих крупных банков, в частности "ПриватБанк", "Ощадбанк", "УкрСиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", есть немало аптек, магазинов, рынок, кафе и бары.

Развлечения:

Аквапарк и дельфинарий;

Аттракционы и карусели в парке имени Шевченко;

Спортивно-развлекательный центр "Plazma", где есть боулинг, и бильярд.

Тематические вечеринки и дискотеки в местных клубах;

заповедник "Аскания Нова",

Азово-Сивашский национальный природный парк;

Страусиная ферма;

Краеведческий музей;

Храм Рождества Пресвятой Богородицы;

Мемориал воинам-артиллеристам.

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