Арахамия назвал три "предохранителя" в законе о множественном гражданстве в Украине

Украинский паспорт не будет давать возможность диаспоре голосовать за президента Украины.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в законопроекте о множественном гражданстве, который президент Владимир Зеленский внес в четверг, 2 декабря, на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный, нет никаких рисков.
Об этом он сказал 2 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.
По его словам, в законопроекте есть три предохранителя, которые позволят избежать определенных противоречий.
Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение для России как страны-агрессора, то есть российским гражданам получить украинское гражданство не удастся.
Третий риск, по его словам, касается диаспоры.
“Например, есть большая диаспора в Канаде, США, Австралии, Аргентине, Португалии — и их действительно наберется 10 млн. Они будут жить там, центр их интересов там. Если им дать право голосовать в Украине, это будет не совсем верная ситуация. Относительно голосования есть аспект, который говорит, что человек не может голосовать за двух президентов в разных странах”, — отметил Арахамия.
Народный депутат пояснил, что постоянно проживающий, скажем, в США человек, получивший украинский паспорт, сможет путешествовать, приезжать к родственникам, открывать бизнес, но участвовать в выборах — не сможет.
Напомним, ранее СНБО поручил Кабмин разработать законопроект о двойном гражданстве.
Читайте также: