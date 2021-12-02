Арахамия назвал три "предохранителя" в законе о множественном гражданстве в Украине

Арахамия назвал три "предохранителя" в законе о множественном гражданстве в Украине

Украинский паспорт не будет давать возможность диаспоре голосовать за президента Украины.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в законопроекте о множественном гражданстве, который президент Владимир Зеленский внес в четверг, 2 декабря, на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный, нет никаких рисков.

Об этом он сказал 2 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

По его словам, в законопроекте есть три предохранителя, которые позволят избежать определенных противоречий.

В первую очередь, пояснил Арахамия, люди, которые, кроме иностранного гражданства, получат украинское, не будут иметь права занимать государственные должности. “Это аксиома. И тогда мы снимаем этот риск", – сказал он.

Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение для России как страны-агрессора, то есть российским гражданам получить украинское гражданство не удастся.

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Третий риск, по его словам, касается диаспоры.

“Например, есть большая диаспора в Канаде, США, Австралии, Аргентине, Португалии — и их действительно наберется 10 млн. Они будут жить там, центр их интересов там. Если им дать право голосовать в Украине, это будет не совсем верная ситуация. Относительно голосования есть аспект, который говорит, что человек не может голосовать за двух президентов в разных странах”, — отметил Арахамия.

Народный депутат пояснил, что постоянно проживающий, скажем, в США человек, получивший украинский паспорт, сможет путешествовать, приезжать к родственникам, открывать бизнес, но участвовать в выборах — не сможет.

Будет ли разрешено иметь двойное или множественное гражданство – объяснил Давид Арахамия

Напомним, ранее СНБО поручил Кабмин разработать законопроект о двойном гражданстве.

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