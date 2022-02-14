Арахамия рассказал, сколько теряет экономика Украины из-за панических настроений

Украина теряет средства и из-за информации об "эвакуации" посольств.

Из-за панического настроения украинская экономика теряет по 2-3 млрд долларов в месяц.

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Об этом во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на "1+1" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то принимает решение подвинуть посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", — сказал Давид Арахамия.

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