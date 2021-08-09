Арбузная столица: украинские песни в центре города и неожиданный экстрим на море

Арбузная столица: украинские песни в центре города и неожиданный экстрим на море

В рамках спецпоекта "30 лет Независимости" съемочная группа ТСН побывала в городе Херсоне.

Город Херсон стал десятым пунктом путешествия в рамках всеукраинского тура. Впереди еще 14 локаций и потом все вместе отпразднуем 30-летие нашей Независимости. Арбузная столица Украины встретила съемочную группу украинской песней в центре города и неожиданным экстремальным развлечением на пляже.

Об этом говорится 9 августа в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "30 лет Независимости".

В самом центре Херсона, на площади Свободы, где раньше стоял памятник Ленину, теперь высится Стена памяти. Сначала здесь были только фотографии Героев Небесной сотни, впоследствии сюда начали добавлять фотографии павших героев войны на Востоке, которых, к сожалению, с каждым годом становилось больше.

Сразу напротив — уже 7 лет подряд собираются херсонские волонтеры. Во время нашего приезда здесь обучали всех желающих плести маскировочные сетки, которые впоследствии отвезут нашим ребятам на фронт.

На улице Суворова, главной главной пешеходной улице города, слышно украинскую песню. Уличная певица Людмила Курченко переехала сюда из Донецкой области в 2014-м, с тех пор выполняет только украинский репертуар.

Херсон имеет богатую историю — здесь есть остатки местной крепости и оборонительные валы, на которые сейчас взобраться очень легко. В бывшем помещении городского арсенала разместился следственный изолятор.

Связывать возникновение города только с русской царицей Екатериной — неправильно, считают местные краеведы. Здесь давно было поселение, в котором жили казаки и рыбалки. О древних мореходах напоминает памятник первому кораблю, изготовленному в Херсоне. Теперь от этого места отправляются прогулочные яхты.

Для отдыха и пеших прогулок в городе есть 4 пляжа и 2 большие набережные. Под жарким солнцем, на берегу Черного моря по-особому смакуют знаменитые херсонские арбузы, полакомиться которыми на пляже — обязанность всех приезжих.

Кроме того, отдыхающие на местном пляже имеют возможность упражняться в езде на уникальном единственном в Украине электро-катамаране. Можно поплавать и на обычном катамаране, осматривая заполнен людьми пляж и уникальный мост, сделанный из затопленной немецкой баржи.

А хитом этого летнего отпускного сезона в Херсоне стало экстремальное развлечение — катание на СПА-досках, которое гарантирует бурные и приятные эмоции.

"30 лет Независимости" | Херсон: стена памяти, остатки крепости и пляжи с катамаранами

Авторы: Святослав Гринчук, Елена Ванина

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