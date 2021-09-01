Аренда квартир в Киеве: сколько стоит жилье для студентов и есть ли подорожание в сентябре

Начался новый учебный год, и студенты массово ищут жилье.

В Украине учебные заведения уже работают в полноформатном режиме. Студенты не всегда хотят или имеют возможность проживать в общежитиях, поэтому традиционно в сентябре на рынке недвижимости наблюдаются колебания и изменения.

Как повлияло начало учебного года на стоимость комнат и квартир в Киеве и какие варианты предлагают студентам — в материале ТСН.ua.

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Важным показателем является то, что в обучении студентов есть неопределенность. Хотя министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что пока Киев находится в "зеленой" зоне, все вузы работают в полноформатном режиме, студенты ряда университетов начали обучение в онлайн режиме.

Как говорят специалисты по недвижимости, в августе стоимость аренды квартир выросла, но не существенно. К примеру, малогабаритные квартиры в домах советской застройки выросли в цене на 2-3%.

Правый берег

Голосеевский район

Цены на аренду в Голосеевском районе стартуют от 700 грн — именно за такую сумму денег вы арендуете кровать в комнате, рассчитанной на четырех студентов. За эти средства обещают свежий ремонт, бытовую технику и постоянное наличие горячей воды. Таких предложений много, но это — хостелы. Условия обещают минимальные, в стоимость чаще всего входит уборка комнат, смена постельного белья и доступ к Wi-Fi.

В среднем цена за комнату в квартире с подселением (проживание с хозяином) стартует от 1200 грн в месяц. Больше всего предложений варьируются в пределах 1600-2500 грн. За эти средства арендодатели предлагают комнаты со свежим ремонтом и близкое расположение к станциям метро. Присутствует также необходимая бытовая техника: холодильник, телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, электрочайник, утюг, иногда кондиционер. Можно найти вариант без проживания с хозяином, а с другими квартирантами. В таком случае стоимость комнат выше — 1700-4500 грн в зависимости от необходимых для проживания условий. Стоимость комнат в квартирах, находящихся возле метро, а также комнат с евроремонтом — дороже. Небольшие комнаты с минимальными условиями стоят дешевле.

Если вы хотите арендовать однокомнатную квартиру в Голосеевском районе — стоит рассчитывать на сумму от 7000 гривен. Есть более дешевые предложения, но чаще всего они касаются смарт-квартир — их цены стартуют от 4000 гривен. Больше всего предложений 1-к квартир в Голосеевском районе — по цене 10 000-12 000 грн.

Оболонский район

Комната в квартире с хозяином обойдется студенту в минимум 1500 грн. Опять же: чем ближе жилье к станции метро — тем дороже его стоимость. Комната в квартире с другими студентами стоит около 3000 грн. Предлагают свежий ремонт, наличие бойлера, Интернета, кровати и пешей доступности к метро. Больше всего предложений по цене 3000-4000 грн.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Оболонском районе на сайтах по поиску жилья стартует от 5500 грн. Но за такую цену предлагают минимальные условия или отсутствие необходимой мебели (или техники). Уже за 6500 грн можно найти вариант со всеми необходимыми условиями. Больше всего предложений — по цене 7500-11000 грн. Такие квартиры — со свежим ремонтом, оборудованы необходимой мебелью, техникой и находятся недалеко от метро.

Печерский район

Стоимость аренды в Печерском районе стартует от 1400 грн. За такую цену предлагают проживание с другими студентами (до 4 человек в комнате), что можно рассматривать как хостел. В стоимость уже учтены коммунальные услуги и доступ по Wi-Fi. Условия стандартные: кровать, наличие горячей воды, свежий ремонт и пешая доступность до метро.

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Цены на комнаты в квартире с хозяином варьируются в пределах 2500-5000 грн. Если планируете арендовать комнату в квартире без хозяев (часто бывает, что другую комнату просто закрывают на ключ) — придется заплатить не менее 5500 грн.

Аренда однокомнатной квартиры в Печерском районе обойдется студенту в минимум 8000 грн. За эти средства предлагают или смарт-квартиры, или квартиры, находящиеся далеко от станций метро. Больше всего предложений по ценам от 11 000 гривен.

Подольский район

В Подольском районе много предложений аренды в комнатах хостелов. Стоимость — от 1200 грн в месяц (4 студента в комнате), комнаты на двоих — от 4000 грн. В стоимость включены все условия, необходимые для комфортного проживания: кровать, кондиционер, доступ к Интернету, бойлер, холодильник.

Аренда комнаты (проживание в квартире с хозяином) обойдется от 3000 грн за месяц проживания. Если планируете жить в комнате с евроремонтом — от 4500 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Подольском районе стартует от 6000 грн. Но таких предложений не много, чаще всего встречаются объявления с ценой 7000-11000 гривен.

Святошинский район

Проживание в квартире с хозяином в Святошинском районе стоит от 2000 грн. За эти средства предлагают собственную комнату с кроватью, наличие горячей воды и доступ к Сети, стиральную машину, иногда кондиционер. До метро почти все объявления обещают пешую доступность (до 15 минут пешком).

Также есть предложения аренды места в общежитии — от 1200 грн. Обещают необходимое для комфортного проживания: утюг, телевизор, чайник, микроволновая печь, WI-FI, холодную и горячую воду, двухъярусные кровати, шкафы, тумбочки, постельное белье. Во многих объявлениях акцент на возможной понедельной оплате.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Святошинском районе - от 7500 грн. За такую сумму предлагают квартиру с "простым ремонтом" и пешей доступности к метро. Квартира с евроремонтом обойдется в сумму от 10 000 грн, аренда однокомнатной в новостройке — от 12 000 грн.

Соломенский район

Спальное место в комнате с другими студентами в Соломенском районе стоит от 1200 грн в месяц. Опять же, за эти средства предлагают условия, как в хостеле: наличие кровати, горячей воды, стиральной машины и еще трех соседей по комнате.

Если же планируете арендовать отдельную комнату в квартире с хозяевами в этом районе столицы — планируйте потратить минимум 3000 грн. Хозяева жилья обещают наличие всех необходимых условий для проживания, Wi-Fi, стиральную машину, горячую воду и метро в пешей доступности.

Стоимость однокомнатной квартиры — от 7000 грн. За эти средства предлагают уютные квартиры с необходимой мебелью и бытовой техникой, хорошей транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Соломенском районе Киева — 8500 грн.

Шевченковский район

Если хотите арендовать место в комнате с другими студентами — планируйте потратить около 2000 грн в месяц. За эти средства обещают кровать, холодильник, микроволновую печь и стиральную машину. В объявлениях также акцентируют: в комнате будет проживать 4 человека. За 3000 грн можно арендовать комнату для двух человек (чаще всего предлагают двум девушкам или двум парням).

Проживание с хозяином квартиры обойдется в 3000-3500 грн. Обещают возможность пользоваться всем необходимым, собственную комнату, комфортное проживание, мебель и бытовую технику. За 4000 гривен есть возможность арендовать комнату без проживания хозяев.

Стоимость однокомнатной квартиры в Шевченковском районе — от 6000 грн. За эти средства предлагают наличие в квартире всей необходимой мебели, стиральной машины и бойлера. Больше всего предложений по цене в 8000-9000 грн.

Левый берег

Дарницкий район

Стоимость аренды в комнате с другими студентами в Дарницком районе Киева — от 1200 грн. Но больше всего таких объявлений с ценой в 1500-1600 грн. В стоимость учтены коммунальные услуги и доступ к Wi-Fi. Условия стандартные: кровать, наличие горячей воды, свежий ремонт и наличие стиральной машины.

Проживание в квартире с хозяином обойдется дороже — 2500-4500 грн. За эти деньги можно арендовать собственную комнату с кроватью, необходимую бытовую технику и наличие Интернета.

Однокомнатные квартиры стоят от 6000 гривен. За эти средства предлагают минимальные условия для проживания, во многих объявлениях акцентируют отсутствии бойлера или мебели. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Дарницком районе — 8000 грн. Включают мебель, холодильник, телевизор и стиральную машину.

Деснянский район

Стоимость аренды места в комнате стартует от 1700 грн (проживание с другими студентами). В цену уже учтены коммунальные услуги и Интернет. Условия: кровать, наличие горячей воды, свежий ремонт.

Комната в квартире (проживание с хозяином) стоит дороже. Средняя цена за отдельную комнату — от 3000 грн. За эти средства обещают необходимую мебель и технику, а также хорошую транспортную развязку.

Однокомнатная квартира в Деснянском районе обойдется от 5000 гривен. Но за такие деньги предлагают минимальные условия: наличие основной мебели, часто отсутствие бытовой техники. За 7000-8000 гривен есть возможность арендовать однокомнатную квартиру со всей необходимой техникой и мебелью.

Днепровский район

Место в комнате общежития в Днепровском районе стоит от 1200 грн в месяц. За эти средства предоставляют следующие условия: кровать, Интернет, бытовая техника, холодильник, фен, утюг.

Аренда комнаты (проживание в квартире с хозяином) обойдется от 3500 грн (1 человек) или 4500 грн (два человека в комнате). Обещают возможность пользоваться всем необходимым, собственную комнату, комфортное проживание, мебель и бытовую технику.

Если вы хотите арендовать однокомнатную квартиру в Днепровском районе — стоит рассчитывать на сумму от 7500 грн. В стоимость включают всю необходимая мебель, отличную транспортную развязку и инфраструктуру. Средняя стоимость однокомнатных квартир в столичном районе — 9000 грн.

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