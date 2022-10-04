Аренда квартир в Киеве: сколько стоит жить на левом берегу столицы (фото)

Жить на левом берегу Киева дешевле, чем на правом. Цены на аренду квартир здесь стартуют от 4 тысяч гривен.

ТСН.ua узнал сколько стоит снять жилье в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы.

Районы Киева/dom.ria.com

Деснянский район

(Лесной массив, Троещина, Быковня, Выгуровщина-Троещина)

В Деснянском районе цены на аренду стартуют от 4 тысяч гривен. Здесь самое дешевое жилье на левом берегу столицы. Однако бюджетные квартиры расположены далеко от метро. До станций "Лесная" или "Черниговская" придется добираться транспортом или же идти пешком. Чем ближе к метро – тем дороже цена.

На стоимость, конечно, тоже влияет состояние квартиры. Но за 5 тысяч гривен можно легко найти однокомнатную со "свежим" ремонтом и всей необходимой для жизни мебелью и техникой.

В Сети размещено много объявлений по аренде квартир, куда заселяют с домашними животными или детьми.

Самая дешевая однокомнатная – 4 тысячи гривен.

однокомнатная – Комфортная однокомнатная со всей мебелью и техникой – от 5 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая двухкомнатная – 4 тысячи гривен.

двухкомнатная – Комфортная двухкомнатная со всей мебелью и техникой – от 7 тысяч гривен

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая трехкомнатная – 6,5 тысяч гривен.

трехкомнатная – Комфортная трехкомнатная со всей мебелью и техникой – от 8 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Днепровский район

(Березняки, Воскресенка, Гидропарк, ДВРЗ, Дарницкий и Левобережный массивы, Никольская Слободка, Северо-Броварской и Радужный массивы, Русановка, Русановские сады, Соцгород, Старая Дарница)

В Днепровском районе Киева самая дешевая квартира стоит 3 тысячи гривен в месяц. Однако она со старой мебелью и коврами на стенах, а до метро пешком не добраться. Чтобы арендовать однокомнатную квартиру ближе к станциям "Черниговская", "Дарница", "Левобережная" или "Гидропарк" придется выложить не менее 7 тысяч гривен.

Самая дешевая однокомнатная – 3 тысячи гривен.

однокомнатная – Комфортная однокомнатная со всей мебелью и техникой – от 6 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая двухкомнатная – 5 тысяч гривен.

двухкомнатная – Комфортная двухкомнатная со всей мебелью и техникой – от 7 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая трехкомнатная – 8 тысяч гривен.

трехкомнатная – Комфортная трехкомнатная со всей мебелью и техникой – от 12 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Дарницкий район

(Бортничи, Западные Позняки, Новая Дарница, Осокорки, Северные Осокорки, Рембаза, Восточные Позняки, Харьковский массив)

В Дарницком районе самые высокие цены на аренду жилья на левом берегу столицы. Например, двухкомнатную квартиру не получится снять менее чем за 8,5 тысячи гривен. Самая дешевая однокомнатная квартира без пешей доступности к метро стоит 4,2 тысяч гривен в месяц.

В этом районе расположено много станций метро: "Славутич", "Осокорки", "Позняки", "Харьковская", "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный Хутор". Так что найти жилье рядом с ними будет легче, объявлений в Сети много. Однако как всегда: чем ближе к станции – тем дороже.

Самая дешевая однокомнатная – 4,2 тысячи гривен.

однокомнатная – Комфортная однокомнатная со всей мебелью и техникой – от 6,5 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая двухкомнатная – 8,5 тысяч гривен.

двухкомнатная – Комфортная двухкомнатная со всей мебелью и техникой – от 9,5 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Самая дешевая трехкомнатная – 10 тысяч гривен.

трехкомнатная – Комфортная трехкомнатная со всей мебелью и техникой – от 10 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Следовательно, снять однокомнатную квартиру на левом берегу Киева можно, имея бюджет от 4 тысяч гривен. Однако следует помнить, что при заселении необходимо внести оплату за последний месяц проживания и заплатить за услуги риэлтора, если объявление размещено не от владельца. Комиссия составляет преимущественно 50% стоимости аренды.

Напомним, если после полномасштабного вторжения России цены на аренду жилья в Киеве упали почти на 50%, то по состоянию на сентябрь они вернулись на довоенный уровень. Кризис на трудовом рынке не миновал, цены на продукты и товары первой необходимости продолжают расти, поэтому жить в столице становится все сложнее финансово.

Еще один вариант сэкономить — переехать в пригород Киева. Самые популярные города-спутники – Ирпень, Буча, Бровары и Борисполь. Все они имеют хорошее транспортное сообщение со столицей, развитую инфраструктуру. ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье в пригороде Киева, как туда добраться и где можно отдохнуть.

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