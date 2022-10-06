Аренда квартир в Киеве: сколько стоит жить на правом берегу столицы (фото)

Сколько стоит арендовать жилье в разных районах на правом берегу столицы.

Арендовать жилье на правом берегу Киева дороже, чем на левом. Цены здесь стартуют от 4,5 тысячи гривен в месяц. Однако, имея небольшой бюджет, придется выбирать из квартир, которые давно нуждаются в ремонте, со старой мебелью и далеко от метро. Чтобы арендовать неплохую квартиру с хорошим ремонтом, придется выложить как минимум 8-9 тысяч гривен.

ТСН.ua узнал, сколько стоит снять жилье в Оболонском, Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Районы Киева/dom.ria.com

Оболонский район

Самая дешевая однокомнатная квартира в Оболонском районе столицы стоит 5 тысяч гривен в месяц. Она со старым ремонтом и мебелью, а до ближайшей станции метро придется добираться транспортом.

Фото: dom.ria.com

Более комфортную квартиру с пешей доступностью к метро можно снять за 7,5 тысяч гривен. Однако таких бюджетных предложений немного. Однокомнатные квартиры в хорошем жилом состоянии стоят от 8-8,5 тысяч гривен в месяц.

Фото: dom.ria.com

Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 6 тысяч гривен. Жилье со "свежим" ремонтом будет стоить не менее 10-11 тысяч гривен.

Трехкомнатные квартиры в Оболонском районе столицы можно арендовать не менее чем за 7,6 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Святошинский район

В Святошинском районе Киева самая дешевая однокомнатная квартира стоит 4 тысячи гривен в месяц. Там есть вся необходимая мебель и техника, однако состояние квартиры далеко не самое лучшее.

Фото: dom.ria.com

Неплохую однокомнатную квартиру можно арендовать не менее чем за 6,5-7 тысяч гривен. В пешей доступности к метро еще дороже — от 8 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Двухкомнатные квартиры в Святошинском районе стоят от 5,7 тысячи гривен, трехкомнатные — от 6,5 тысяч гривен. Как всегда: чем лучше ремонт и ближе к метро – тем дороже.

Фото: dom.ria.com

Подольский район

Самую дешевую квартиру в Подольском районе сдают за 5 тысяч гривен в месяц. Она находится в жилом состоянии, однако со старым ремонтом и далеко от станции метро. Чуть лучшую однокомнатную квартиру в пешей доступности к метро можно снять за 7 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Подольском районе столицы стартуют от 6 тысяч гривен. Комфортное жилье со "свежим" ремонтом будет стоить не менее 10 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Трехкомнатные квартиры стоят от 7,5 тысячи гривен, однако таких предложений мало. Неплохую квартиру можно арендовать за 9-10 тысяч гривен в месяц.

Фото: dom.ria.com

Шевченковский район

В Шевченковском районе Киева аренда самой дешевой однокомнатной квартиры стоит 4,5 тысячи гривен. Жилье в лучшем состоянии будет стоить 7,5 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 6 тысяч гривен. Квартира со "свежим" ремонтом и всей необходимой для жизни техникой будет стоить 9 тысяч гривен.

Трехкомнатную квартиру в Шевченковском районе можно арендовать минимум за 7 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Соломенский район

В Соломенском районе предлагают арендовать однокомнатную квартиру за 7 тысяч гривен. Это самое дешевое предложение. Квартира укомплектована мебелью и техникой, но давно нуждается в ремонте.

Фото: dom.ria.com

Неплохой вариант однокомнатной квартиры можно найти за 8-9 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Арендовать двухкомнатную квартиру в Соломенском районе можно минимум за 6 тысяч гривен — даже дешевле, чем однокомнатную. Однако предложения с более или менее нормальным ремонтом стартуют от 9 тысяч гривен.

Трехкомнатная квартира будет стоить от 8 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Печерский район

Печерский называют самым дорогим районом столицы. Обычно цены на аренду квартир здесь самые высокие. Снять однокомнатную квартиру можно минимум за 7 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Неплохую однокомнатную квартиру со "свежим" ремонтом можно найти за 8 тысяч гривен. Однако таких предложений немного. Арендовать квартиру возле метро обойдется в районе 10 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Цены на двухкомнатные квартиры в Печерском районе стартуют от 7 тысяч гривен в месяц. Аренда трехкомнатной будет стоить от 9 тысяч гривен. Однако, имея небольшой бюджет, жилье с хорошим ремонтом не найти.

Фото: dom.ria.com

Голосеевский район

Самая дешевая квартира в Голосеевском районе стоит 5 тысяч гривен. Она со старым ремонтом, минимум мебели, но в пешей доступности к станции метро. Неплохую однокомнатную квартиру можно найти за 6 тысяч гривен. За 8 тысяч гривен – снять небольшую пустую квартиру в жилом комплексе.

Фото: dom.ria.com

Двухкомнатные квартиры в Голосеевском районе стоят от 5-6 тысяч гривен в месяц. Однако такие бюджетные квартиры давно нуждаются в ремонте. Предложения аренды жилья со всей необходимой для жизни мебелью, техникой и хорошим ремонтом стартуют от 8,5 тысяч гривен.

Трехкомнатную квартиру можно арендовать минимум за 9 тысяч гривен.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Подытожим, что самые дешевые квартиры на правом берегу Киева можно арендовать в Святошинском и Шевченковском районах Киева. Однако такое бюджетное жилье будет со старым ремонтом и мебелью, если повезет – недалеко от станции метро.

Все остальные районы, за исключением Печерского, не намного дороже. Стоимость аренды квартир там примерно одинаковая. Печерский район – самый дорогой. За 7 тысяч гривен там можно арендовать разве что "убитую" однокомнатную квартиру.

Стоит отметить, что большинство объявлений об аренде квартир со "свежим" ремонтом и всей необходимой для жизни техникой и мебелью размещены от риэлторов. Комиссия за их услуги составляет 50% стоимости аренды. При заселении чаще всего необходимо заплатить за два месяца аренды и оплатить услуги посредника.

Ранее ТСН.ua писал, что жить на левом берегу Киева дешевле, чем на правом. Цены на аренду квартир там стартуют от 4 тысяч гривен.

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