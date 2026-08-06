Аренда квартиры в Киеве: где снять самое дешевое жилье

Аренда квартиры в Киеве / © ТСН

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Аренда жилья в Киеве остается одной из самых дорогих в Украине. При этом за последний год однокомнатные квартиры подешевели немного, однако в престижных районах столицы за аренду придется заплатить почти 40 тысяч гривен в месяц.

В то же время, бюджетные варианты все еще можно найти — цены на отдельные квартиры стартуют от 6500 грн. ТСН.ua рассказывает, где, что и за сколько можно арендовать.

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Как изменились цены на аренду квартир в Киеве

По данным ЛУН, на начало августа 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды в столице составляет:

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1-комнатная квартира — 19 200 грн (-4% за последние полгода)

2-комнатная квартира — 29 000 грн (без изменений)

3-комнатная квартира — 45 000 грн (без изменений)

Таким образом, Киев остается одним из самых дорогих городов Украины для арендаторов, хотя цены здесь уже не самые высокие.

По стоимости однокомнатного жилья столицу опережают Львов и Ужгород, где арендная плата составляет 22500 грн в месяц.

В каких районах Киева дороже всего снимать квартиру

Разница в стоимости аренды между районами столицы остается огромной. Самым дорогим районом является Печерский, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 38 300 грн в месяц.

К районам с высокими ценами также относятся

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Шевченковский — 27 000 грн

Голосеевский — 23 000 грн

Подольский — 23 000 грн

Традиционно именно эти районы пользуются наибольшим спросом благодаря близости к деловому центру, развитой инфраструктуре, современным жилым комплексам и удобному транспортному сообщению.

Где в Киеве можно арендовать квартиру дешевле всего

Самые доступные цены — в районах, удаленных от центральной части города:

Деснянский — 10 000 грн

Днепровский — 15 000 грн

Святошинский — 15 000 грн

Дарницкий — 16 000 грн

Оболонский — 16 000 грн

Соломенский — 17 500 грн

Впрочем, найти жилье еще дешевле вполне реально. На сайтах по поиску недвижимости есть предложения аренды однокомнатных квартир от 6500 грн. в месяц.

Обычно это небольшие квартиры со старым ремонтом, расположенные в отдаленных районах столицы или домах старого жилого фонда. В то же время, для тех, кто готов пожертвовать площадью или современным интерьером, такие варианты остаются возможностью существенно сэкономить.

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Почему Киев уже не самый дорогой город

Несмотря на высокие цены, Киев не возглавляет рейтинг самых дорогих городов Украины по стоимости аренды однокомнатного жилья. Сегодня первое место делят Львов и Ужгород, где средняя арендная плата составляет 22500 грн в месяц.

В столице этот показатель равен 19 200 грн, что даже на 4% меньше полугода назад.

Эксперты по недвижимости объясняют такую ситуацию постепенным увеличением предложения квартир на рынке, в то время как в западных регионах страны спрос остается чрезвычайно высоким из-за относительной безопасности, релокации бизнеса и миграции населения.

Аренда квартир посуточно в Киеве

Киев, несмотря на войну и постоянные обстрелы, остается одним из крупнейших центров деловой и туристической жизни страны. Поэтому спрос на посуточную аренду стабильно высок.

В центральных районах столицы современные квартиры часто стоят от 1,5–2 тысяч гривен в сутки, а апартаменты бизнес- и премиум класса могут обойтись гораздо дороже.

В то же время, эконом-варианты стартуют от 350 грн в сутки. Однако в таком случае нужно быть готовым, что цена соответствует качеству. За такую сумму можно найти маленькую квартиру

Сколько зарплаты киевляне тратят на аренду

По данным WORK.ua и ЛУН, аренда однокомнатной квартиры в Киеве занимает около 53% средней зарплаты. Для двухкомнатного жилья этот показатель составляет 80%, а для трехкомнатной квартиры — 124%.

Несмотря на то, что Киев остается одним из самых дорогих городов страны, арендаторы все еще могут найти относительно доступные варианты. В то же время тем, кто ищет жилье в центральных районах или современных жилых комплексах, следует быть готовыми к более высоким затратам.

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