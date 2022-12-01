Аренда квартиры во Львове: как блекаут повлиял на цены и что можно снять за 5 тысяч гривен (фото)

Российская атака на украинскую энергетическую инфраструктуру повлияла и на рынок аренды жилья во Львове.

Какие квартиры после массового обесточивания во Львове подешевели, а какие наоборот выросли в цене, какое жилье предпочитают арендаторы и какие помещения предлагают в городе за 5 тысяч гривен, читайте в материале ТСН.ua.

Как изменился рынок аренды жилья во Львове

Массированные российские обстрелы украинских энергоресурсов и, как следствие обесточивания во Львове, ударили и по рынку аренды жилья в городе. Квартиросъемщики начали искать более комфортные условия проживания, подальше от обстрелов, и с более стабильным энергообеспечением. Так, некоторые арендаторы даже в последний момент разрывали уже подписанные соглашения и переезжали из Львова в другие города. Об этом нам рассказал риэлтор Владимир Глущак.

"Это повлияло на аренду жилья, потому что у меня уже было несколько сделок, но из-за того, что не было света, эти сделки сорвались. Также из Киева ехали несколько клиентов, которые уже прислали мне задаток, но они в последний момент, после тех ударов, перезвонили и сказали, что едут в Ужгород, или Черновцы. То есть во Львов они не едут, потому что боятся, что Львов — большой город и его будут бомбить. Поэтому ситуация упала, рынок после блекаута немного просел", — рассказал риэлтор.

Какие квартиры предпочитают

В связи с жесткими графиками отключения света во Львове, у квартиросъемщиков изменились и предпочтения по отношению к жилью. По словам Владимира Глущака, топ запросов – это квартиры, расположенные на нижних этажах.

"Сейчас люди хотят только максимум до 4 этажа. А таких вариантов очень мало. Цены на верхние этажи сейчас активно снижаются, а некоторые владельцы, которые не снижают, просто теряют деньги, потому что могли снизить цену и сдать квартиру, а они не уступают, поэтому соответственно и теряют", – рассказывает он.

Также обязательным требованием к помещению является наличие в квартире газоснабжения, отмечает Владимир Глищук: "Обязательно, чтобы был газ, чтобы можно было зажечь конфорку. Потому что есть немало электрических домов, которые не имеют газа и это проблематично. Люди вообще этим не интересуются. То есть клиенты ищут источники альтернативной энергии или тепла. К примеру, во Львове есть новостройки со собственными котельными и на них есть запросы. Они сейчас дорогие и расходятся быстро".

Цены на жилье

На стоимость аренды жилья влияет его расположение, респектабельность, размер и количество проживающих в нем лиц. Также не менее важный аспект в сегодняшних условиях – это этаж. По словам риэлтора, квартиры, расположенные до 4 этажа, кое-где выросли в цене на 5-10%, тогда как на жилье на высших этажах наоборот снизилась стоимость.

"Выше 5 этажа квартиры дешевеют, а 11 и 12 этажи – еще дешевле. Также очень ценится, если есть газ, потому что хоть его можно включить, если нет электроэнергии", — отметил Владимир Глищук.

Самые бюджетные квартиры до 5 тысяч гривен

На сайте по поиску недвижимости dom.ria.com ТСН.ua нашел всего 5 предложений аренды жилья до 5 тысяч грн во Львове. Два из них – это предложения подселения в квартиру, где уже живут люди.

Самый бюджетный вариант — общая аренда 2-комнатной квартиры за 2 тысячи гривен с человека без оплаты коммунальных услуг. Квартира с централизованным отоплением находится в Железнодорожном районе города.

Фото: dom.ria.com

Второй вариант подселения – в двухкомнатную квартиру на втором этаже с централизованным отоплением. Расположена она в кирпичном доме близко к центру Львова в Галицком районе. Стоимость – 4,5 тыс. грн с человека и дополнительно оплата коммунальных услуг.

Фото: dom.ria.com

За 4 тыс. грн. можно арендовать однокомнатную квартиру на 17 кв. м. в Лычаковском райне Львова. Правда, кухня и коридор – в совместном пользовании с другими жильцами дома. В квартире – шкаф, кровать, холодильник и стиральная машина.

Во Франковском районе по этой же цене предлагают однокомнатную квартиру общей площадью 22 кв. м. В стоимость аренды в 4 тыс. грн дополнительно входит оплата коммунальных услуг. Квартира с трехметровыми стенами и комбинированным отоплением.

Фото: dom.ria.com

Квартиру немного дороже в Лычаковском районе предлагают за 5 тыс. грн и с дополнительной оплатой КМ. Жилье на 30 кв. м. с мебелью и бытовой техникой, но печным с отоплением.

Фото: dom.ria.com

Далее стоимость аренды жилья растет, поэтому за жилье с лучшими условиями — более свежим ремонтом, более новой мебелью и бытовой техникой придется заплатить больше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на аренду квартир в Киеве немного упали. Какое жилье можно найти в столице, имея бюджет до 5 тысяч гривен в месяц, читайте здесь.

Читайте также: