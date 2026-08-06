Аренда квартиры во Львове / © ТСН

Реклама

Львов остается одним из самых дорогих городов Украины для аренды жилья. Из-за высокого спроса, ограниченного количества предложений и статуса одного из относительно безопасных крупных городов страны цены продолжают расти.

За последние полгода стоимость аренды существенно выросла, а в отдельных районах за однокомнатную квартиру придется выложить около 25 тысяч гривен в месяц. ТСН.ua рассказывает, за сколько в 2026 году можно арендовать жилье во Львове.

Реклама

Аренда квартир во Львове: какие цены

По данным ЛУН, по состоянию на начало августа 2026 медианная стоимость долгосрочной аренды во Львове составляет:

Реклама

1-комнатная квартира — 22 500 грн (+20% за последние полгода)

2-комнатная квартира — 27 000 грн (+18%)

3-комнатная квартира — 31 500 грн (без изменений)

Наиболее заметно за последние месяцы подорожали именно одно- и двухкомнатные квартиры, традиционно пользующиеся наибольшим спросом.

Цены на аренду квартир во Львове по районам

Стоимость жилья во Львове значительно отличается в зависимости от района. Дороже всего снимать однокомнатные квартиры в:

Шевченковском районе — 24 800 грн

Сиховском — 24 600 грн

Франковском районе — 23 600 грн

В то же время несколько дешевле можно найти квартиры в:

Железнодорожном районе — 22 500 грн

Лычаковскому — 20 300 грн

Галицкому — 18 000 грн

С ценами на 2-комнатные квартиры ситуация похожая. Лидером по стоимости является Шевченковский район, где медианная цена достигает 31500 грн в месяц. Далее расположились Сыховский — 27 000 грн, Франковский — 25 800 грн, Железнодорожный — 24 900 грн, Галицкий — 24 900 грн и Лычаковский район — 24 800 грн.

Реклама

Трехкомнатные квартиры в среднем стоят 31500 грн в месяц.

Львов дороже Киева

Львов уже не просто входит в число самых дорогих городов Украины по стоимости аренды жилья, а возглавляет этот рейтинг вместе с Ужгородом.

По данным ЛУН, медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 22 500 грн в месяц. Такая же цена и в Ужгороде. В то же время, Киев занимает третье место — в столице снять однокомнатное жилье можно в среднем за 19 200 грн, причем за последние полгода цены там даже снизились на 4%.

Эксперты недвижимости объясняют высокие цены во Львове сразу несколькими факторами. Прежде всего, это стабильно высокий спрос на жилье в относительно безопасном регионе, большое количество внутренне перемещенных лиц, релокация бизнеса, значительное количество студентов и туристов, а также ограниченное предложение качественных квартир. Поэтому аренда во Львове сегодня стоит дороже, чем в большинстве других крупных городов Украины.

Реклама

Посуточная аренда квартир во Львове

Высоки остаются и цены на посуточную аренду. Туристический статус Львова даже во время войны обеспечивает стабильный спрос в течение всего года, особенно в выходные и праздничные дни.

В среднем посуточная аренда однокомнатной квартиры в центральной части города стартует примерно от 1,5–2 тысяч гривен в сутки, в то время как современные апартаменты премиум класса могут стоить значительно дороже.

Почти вся зарплата — на квартиру

Аренда жилья во Львове все сильнее сказывается на семейном бюджете. По данным WORK.ua и ЛУН, медианная арендная плата за однокомнатную квартиру сейчас «съедает» около 69% средней зарплаты в городе. Для двухкомнатной квартиры этот показатель составляет уже 83%, а для трехкомнатной — 97%.

Например, продавцу-консультанту для аренды двухкомнатной квартиры придется потратить около 98% медианной зарплаты, кассиру — 96%, кладовщику — 90%, а баристая аренда такого жилья фактически будет стоить 100% дохода.

Для многих львовян аренда отдельной квартиры без совместного проживания или дополнительных источников дохода становится все менее доступной.

Новости партнеров