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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Аренда на западе Украины: где можно снять квартиру за 8000 грн, а где цены заоблачные

Из-за усиления обстрелов украинцы массово переезжают в западные области. Сколько стоит аренда квартиры во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Ровно, Луцке и Хмельницком.

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Фото автора: Анна Махно Анна Махно Фото автора: Мария Кужик Мария Кужик
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В некоторых городах на западе квартиру можно снять за 8000 гривен

В некоторых городах на западе квартиру можно снять за 8000 гривен / © ТСН

Многие украинцы, не в силах терпеть ежедневные российские обстрелы, переезжают в западные области. Вместе со спросом выросли и цены. Специалисты по недвижимости отмечают: на рынке сейчас «заправляют бал» исключительно арендодатели.

Корреспондентки ТСН Алла Пасс, Анна Махно и Маричка Кужик попытались выяснить, где проще найти свободную квартиру и сколько стоит аренда в разных регионах.

Львов и область: дефицит жилья и рост цен на 35%

Цены на квартиры во Львове выросли более чем на треть, как, впрочем, и спрос. Осенью в город начали массово переезжать жители городов, подвергающихся постоянным обстрелам. Но хотя во Львове и относительно безопаснее — свободных квартир не так уж и много.

По словам риэлтора и руководителя агентства недвижимости Любомира Жминковского, только за последний месяц количество обращений по поводу поиска квартир увеличилось вдвое.

Руководитель агентства недвижимости Любомир Жминковский: «Больше всего запросов на двухкомнатные квартиры, ведь в основном во Львов переезжают семьи с детьми».

Журналистка Анна Лодыгина начала поиски квартиры ещё в августе. Она переехала из Киева вместе с сыном, потому что беспокоилась о его безопасности.

Анна Лодыгина: «В метро мы время от времени ночевали, а когда снаряды летят очень быстро, и многие ночи приходилось проводить в коридоре — это очень страшно с ребенком. Это длится годами, и обстрелы усиливаются. И в какой-то момент я поняла, что нужно переезжать».

Основные критерии выбора квартиры — наличие укрытия и безопасное расположение (без энергетических объектов или складов поблизости).

Анна Лодыгина: «Таких квартир не так много. Когда мне предложили подходящее жилье, я согласилась, потому что это первый этаж и двухуровневое укрытие за соседней дверью».

Аренда двухкомнатной квартиры во Львове сейчас стоит от 30 до 40 тысяч гривен в месяц, однокомнатной — от 20 до 30 тысяч. Стоимость зависит от района, площади и состояния жилья.

Руководитель агентства недвижимости Любомир Жминковский: «Цена выросла. В процентном соотношении я подсчитал — примерно на 35% по сравнению с ценой прошлого года. Опять же, это обусловлено тем, что растёт спрос, а предложение не успевает за чрезмерным спросом. В Львове нет такого количества жилья».

Вот, например, двухкомнатная квартира на шестом этаже с ремонтом: за месяц проживания здесь владельцы просят 31 тысячу гривен. Риэлторы говорят, что есть и вдвое более дешевые варианты, но найти их — задача не из легких.

Руководитель агентства недвижимости Любомир Жминковский: «Дом восьмидесятых годов, площадь 30 квадратных метров: состоит из комнаты, санузла и кухни. Стоимость такой недвижимости — 12 тысяч гривен. Вот такая квартира сдается за 3 часа».

Альтернативой может стать жилье за пределами города — дом в нескольких десятках километров от Львова можно найти за 10 000 гривен. Также переселенцам предлагают номера в санаториях курортных городков. Впрочем, там людей может ждать другая проблема: из-за наплыва семей с детьми, например, в трускавецких школах в классах уже по 35 учеников.

Ивано-Франковск: спрос вырос на 372%, а на одну квартиру — до 30 претендентов

На одну квартиру приходится до 30 претендентов — в Ивано-Франковске это тенденция на рынке аренды жилья последних нескольких недель. Спрос в разы превышает предложение, несмотря на строительный бум, начавшийся во время полномасштабной войны, когда спрос на жилье в условно безопасном городе стал высоким. Но готового жилья, по словам специалистов по недвижимости, пока всё равно мало.

Представительница Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Атаманюк: «Спрос на поиск жилья в Ивано-Франковске выросна 372%. Если сравнивать с другими городами — например, Черновцы, Ужгород, — там нет такого выбора именно новостроек».

Более половины запросов поступает от жителей Киева. По словам риэлторов, они ищут не просто крышу над головой, а качественное жилье с подземной парковкой или укрытием.

Председатель Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Нестор Слюсаренко: «Появляется квартира — запускается секундомер. Через 1–3 минуты ты начинаешь получать звонки. Но мы должны понимать, что эти люди находятся вдали и, кроме Ивано-Франковска, рассматривают другие области Западной Украины. То есть если это пара, муж звонит в один город, а она — во второй. И они звонят, звонят, звонят…».

Вместе со спросом растут цены. За новую однокомнатную квартиру с ремонтом, техникой и мебелью, которую ещё летом сдавали за 500 долларов в месяц, теперь просят 700 долларов. Но есть и другие варианты.

Представительница Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Атаманюк: «Буквально сегодня забронировали квартиру за 350 долларов. Такие варианты встречаются крайне редко, но все же они есть».

Председатель Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Нестор Слюсаренко: «Я видел даже квартиру за 8 тысяч гривен. Конечно, она сдалась за один день. На прошлой неделе у нас были квартиры за 15 тысяч гривен — они тоже быстро сдались».

И это ещё мелочи по сравнению с тем, что просят владельцы квартир в Ужгороде или Черновцах, отмечают специалисты по недвижимости.

Председатель Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Нестор Слюсаренко: «Цена может быть выше на 20–30 процентов, поскольку спрос выше, а предложение меньше. В Франковске, слава Богу, до войны у нас много строили, а война — это новый вызов, и на этот вызов строительные компании, как мне кажется, успешно отреагировали».

Пока что до спроса 2022 года, когда люди снимали жилье где угодно и что угодно, ещё далеко. Риелторы избегают прогнозов, но готовятся к возможному обострению ситуации уже в начале зимы.

Что предлагают в Житомире, Ровно, Луцке и Хмельницком?

Житомир

В Житомире на сайтах размещено около 225 объявлений. Первое предложение — двухкомнатная квартира за 13 500 гривен (меблированная, с классической стенкой, коврами и газовой колонкой на кухне). А вот трехкомнатная квартира с более современным ремонтом стоит уже 42 000 гривен в месяц.

Ровно

В Ровно предложений значительно меньше — около 120 объявлений. Первая двухкомнатная квартира стоит 15 000 гривен. Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры составляет 17 000 гривен. Риелтор Ольга объясняет разницу в ценах позицией арендодателей:

Риэлтор Ольга: «У нас люди, когда ситуация стала более напряженной и Киев пострадал больше всего, сдают свое жилье даже в обмен на оплату коммунальных услуг. Если это будет элитный комплекс — соответственно, цены будут выше».

Луцк

В Луцке выбор ещё меньше — около 80 объявлений. Квартиры раскупаются в мгновение ока, отмечает риэлтор Устим.

Риэлтор господин Устим: «Люди бронируют квартиры заранее, мы не успеваем их публиковать — сразу отправляем объявления людям, и они бронируют. Приезжают вообще со всей Украины, да и местных, ищущих жилье, хватает».

Несмотря на значительный спрос, г-н Устим не отмечает существенного скачка цен: есть элитные предложения за40 000 гривен в месяц, а есть и варианты, которые в четыре раза дешевле.

Хмельницкий

В Хмельницком рынок предлагает самый широкий выбор — более 377 объявлений. Двухкомнатная квартира с косметическим ремонтом стоит от 10 000 гривен. Однокомнатная в новостройке — 15 000 гривен.

Риэлтор в Хмельницком: «Если семье нужно снять двухкомнатную квартиру — это как минимум 9 тысяч гривен, причем за квартиру с устаревшим ремонтом. А в «хрущевке» цена может составить 14 тысяч, если есть косметический ремонт, или 13 тысяч. Если дом с хорошим оснащением, то он может стоить и 1500 долларов».

Специалисты по недвижимости напоминают: при оформлении аренды придется сразу оплатить 2 месяца (первый и залоговый), а также уплатить комиссию риэлтору и коммунальные платежи. Впрочем, из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов спрос на жилье в более безопасных регионах Украины продолжает расти.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 16 октября | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

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