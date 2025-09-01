- Дата публикации
Аренда "съедает" минимум ползарплаты: сколько стоит снять квартиру в Днепре
Сколько стоит аренда квартиры в Днепре и в каком районе жилье дешевле.
Аренда однокомнатной квартиры в Днепре съедает минимум половину средней зарплаты. Для более просторного жилья этот показатель растет до 77%. В то же время в высокий сезон — в конце лета и начале осени — цены, вероятно, подскочат еще выше.
Сколько стоит арендовать квартиру в Днепре и в каком районе дешевле, рассказывает ТСН.ua.
Сколько стоит аренда квартиры в Днепре
По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН, по состоянию на середину 2025 года средняя стоимость аренды квартир в Днепре выглядит так:
1-комнатные квартиры: 12 000 грн. За последние полгода цена незначительно выросла — на 9%.
2-комнатные квартиры: 16 000 грн. Стоимость увеличилась на 10%.
3-комнатные квартиры: 20 000 грн. Цены выросли на 25%.
Цены на жилье по районам Днепра
Стоимость аренды обычно отличается в зависимости от расположения. Самыми дорогими районами в Днепре являются Соборный и Шевченковский, где цены на жилье самые высокие. Однокомнатная квартира здесь в среднем стоит 15 000 и 14 000 грн соответственно.
Самое дешевое жилье можно арендовать в Новокодаком и Самарском районах:
Новокодакский — 8 000 грн
Самарский — 8 000 грн
Чечеловский — 10 000 грн
Индустриальный — 11 000 грн
Центральный — 11 000 грн
Амур-Нижнеднепровский — 11 500 грн
Шевченковский — 14 000 грн
Соборный — 15 000 грн
Сколько процентов зарплаты уходит на аренду в Днепре
Исследование ЛУН и Work.ua свидетельствует, что аренда жилья в Днепре «съедает» как минимум половину дохода. В среднем на аренду 1-комнатной квартиры днепряне тратят 45% своей зарплаты. На 2-комнатную квартиру может уходить 61% зарплаты, а на 3-комнатную — 77%.
Как и в Киеве и Львове это значительно превышает рекомендованные экономистами 30% месячного дохода. Такая пропорция считается оптимальной, ведь оставляет возможность оплачивать основные расходы, делать сбережения и деньги на другие нужды. Однако со средним уровнем зарплат в Украине соблюсти это правило непросто.
Чего ждать от цен дальше
Эксперты рынка недвижимости ожидают возможный дальнейший рост цен как в Днепре, так и по всей Украине. Больше всего на стоимость жилья сегодня влияет спрос. Количество отзывов на объявление в высокий сезон в целом по стране возросло, и эта тенденция наблюдается и в Днепре — несмотря на близость города к линии фронта.
