Аренда жилья: что будет с ценами осенью и как на них могут повлиять новые коммунальные тарифы и локдаун

Рынок аренды недвижимости все еще не достиг "доковидного" уровня, поэтому владельцам квартир главное — не заработать как можно больше, а хотя бы найти арендатора.

В течение июня и июля 2021 года в Украине наблюдается рост стоимости аренды жилья. И это — нетипично для лета. Обычно цены на рынке аренды падают с мая и так продолжается до августа, когда начинается оживление: начинается учебный год у студентов, люди возвращаются из отпусков, традиционно оживляется трудовая миграция. Вместе с тем растут и цены на квартиры.

Сейчас снять жилье в Киеве можно от 5,5-6 тысяч гривен в месяц. В такую цену обойдется однокомнатная квартира площадью до 40 квадратов с "советским" ремонтом в отдаленных от центра столицы и веток метро районах. Стоимость квартир, расположенных в пешей доступности метро, стартует от 8 тыс. грн, а в новостройках — от 10 тыс. грн.

ТСН.ua разбирался, как за год изменилась стоимость аренды квартир и следует ожидать продолжения существенного подорожания перед осенним сезоном.

Как рынок аренды пережил "год локдаунив"

В июне 2021, по данным аналитического портала 100realty.ua, в сегменте аренды рынке недвижимости отмечается рост как спроса, так и ценовых предложений. Число сделок выросло на 10%, а арендные ставки — на 5-10% в зависимости от характеристики арендуемого помещения.

За год цены на аренду жилья в Киеве выросли примерно на 20%. В частности, по подсчетам специалистов Центра экономической стратегии, с июля 2020 рост средней стоимости аренды квартир составил 21%. Похожие данные приводит и информационно-аналитический центр компании "Увекон": по их подсчетам, с мая 2020 года по май 2021-го средняя цена аренды выросла на 19,1%.

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В частности, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 11,8%, двухкомнатной — на 17,7%, а трехкомнатной — на 17,8%. Арендная ставка на однокомнатные квартиры с мая 2020 года до мая 2021-го выросла с 10,2 до 11,4 доллара за квадратный метр, двухкомнатных — от 11,3 до 13,3 долл/кв. м., трехкомнатных — от 12,9 до 15,2 долл/кв. м.

Как объяснил в комментарии ТСН.ua партнер по развитию бизнеса компании "Увекон" Александр Коробко, основной рост стоимости аренды выпал на вторую половину прошлого года, тогда как с начала 2021 года и до мая включительно рост цен на аренду составил лишь 4,6%.

"С начала 2021 года фиксировалось замедление темпа роста средних цен на аренду жилья. Средние цены на аренду однокомнатных квартир практически не изменились, рост составил 0%. Аренда двухкомнатных квартир с января по май подорожала в среднем на 4,7%, а трехкомнатных — на 5,6% ", — говорит специалист.

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Такая динамика объясняется тем, что осенью прошлого года рынок аренды жилья отходил от весеннего локдауна и начала коронакризиса. Весной 2020 года отмечалось резкое падение спроса и вместе с тем падение цен на аренду квартир на 15-20%. То же самое наблюдалось и во время январского локдауна в этом году.

"Когда случился первый локдаун, цены снизились. Рост на 19% в год означает, что рынок только наверстывает пробелы, которые возникли из-за пандемии. То есть, цены на аренду жилья сейчас только постепенно выравниваются до того уровня, который был перед первым локдауном. И цена, которая есть сейчас, все равно на несколько процентов меньше, чем была в начале марта прошлого года ", — говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

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По его словам, на рынке аренды жилья не наблюдается стремительного роста цен, в отличие от первичного и вторичного сегментов рынка недвижимости, — среднемесячный рост стоимости аренды квартир в первой половине 2021года колебался в пределах 1%.

"С мая до конца июня цена аренды обычно снижается: многие люди едут из города, прекращается обучение. В этот период обычно цена аренды устойчива, точно не растет, а на отдельные типы жилья может даже снижаться", — говорит Юрий Пита.

Подорожает аренда жилья осенью

Специалисты констатируют, что сейчас есть определенные основания для роста стоимости аренды. Но есть и ряд факторов, которые останавливают рост.

С одной стороны, может сработать сезонный фактор. По словам Юрия Питы, со второй декады августа стоимость аренды жилья обычно возрастает, ведь начинается обучение в вузах, люди возвращаются в город после отпусков, завершаются сезонные работы.

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"Рынок ожидает, что, если не введут очередной локдаун и не будет ограничений по работе и учебе, цена аренды осенью может вырасти на 5-10%, но только на самый востребованный сегмент жилья — одно- и двухкомнатные квартиры площадью 35-50 кв. м в основном советской застройки", — прогнозирует специалист.

Но, с другой стороны, слухи о возможном локдауне и новуй волне эпидемии, по словам риэлторов, сдерживают удорожание аренды.

"Сейчас прогнозируют, что ограничения будут даже сильнее, чем в прошлом году. Люди не уверены в завтрашнем дне — например, что будет с работой, не переведут ли обучение в онлайн. Это тоже является сдерживающим фактором", — объясняет Юрий Пита.

Кроме того, осенью в Украине ожидается существенное подорожание коммунальных платежей. Стоимость отопления и горячей воды может вырасти на 40-70%, а стоимость электроэнергии — вдвое. То есть арендаторам квартир придется платить где-то на 500-700 грн больше.

"После роста стоимости коммунальных услуг для некоторых арендаторов снимать квартиру может стать слишком дорого. И, если владелец квартир в такой ситуации увеличит арендную плату, он рискует потерять клиентов. А это значит, что квартира будет простаивать, то есть владелец не только не получит дохода, но и будет вынужден тратить свои деньги на коммунальные платежи", — объясняет Юрий Пита.

Он напомнил, что пандемия хорошо научила владельцев квартир. В начале карантина они не хотели снижать стоимость аренды, однако, когда арендаторы начали массово съезжать, владельцам же пришлось идти на уступки. Некоторые даже подарили месяц бесплатного проживания, а некоторые снизили плату на все время карантина на 30-40%. Ведь иначе они рисковали остаться без арендаторов.

В конце концов, какие из факторов перевесят, покажет только время.

"Сейчас в Украине более-менее стабильная ситуация: курс доллара достаточно низкий, с экономикой ничего чрезмерно плохого не происходит, на фронте масштабных обострений нет. Относительно карантина — вирус до сих пор есть, но локдауна нет, серьезных ограничений тоже нет, транспорт работает. Если ситуация не ухудшится, возможно, осенью мы увидим рост аренды на наиболее ликвидную недвижимость, но в пределах 5%, максимум 10% ", — говорит специалист.

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