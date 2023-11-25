Аренда жилья в Харькове: какие цены и спрос во время войны

Эксперт по недвижимости рассказал, какие сейчас цены на аренду квартир.

В прифронтовых регионах, таких как Запорожье и Харьков, больший спрос наблюдается на краткосрочную аренду — от одного до трех месяцев. Поэтому с учетом этих особенностей рынок подстраивается под спрос.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

По его словам, цена на такую аренду может быть высокой — 7 000 грн, 8 000 грн, 10 000 грн за однокомнатную квартиру.

“Как правило, арендуют двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, чтобы несколько человек могли проживать. Если говорить о долгосрочной аренде, то в Харькове она подешевела на 30-40% от довоенной цены. В Запорожье так же", — рассказал Юрий Пита.

Средняя цена аренды квартиры в Харькове на ноябрь 2023 года составляет 6 000 грн. За последние полгода, по данным m2bomber.com, цена выросла на 9%.

Однокомнатные квартиры в Харькове чаще всего сдаются за 4 000 грн. Двухкомнатные — за 4 000 и 5 120 грн. Больше трехкомнатных квартир сдаются за 6 080 и 9 880 грн.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Холодногорском районе Харькова, в среднем за 5 850 грн. Дороже всего в Новобаварском — 8 190 грн. В Шевченковском и Основянском районах — 7 250 грн.

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