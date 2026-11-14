Аренда жилья в Киеве под ударом: в каких районах пустуют квартиры

Аренда жилья в Киеве: что происходит на левом и правом берегах

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В соцсетях ходят тревожные обсуждения: якобы киевляне массово покидают Киев перед зимой, а рынок аренды переполнен пустыми квартирами. Как доказательство, пользователи публикуют скриншоты с сотнями свободных предложений на Оболони и левом берегу.

Действительно ли город пустеет накануне сильных холодов и что происходит на столичном рынке аренды жилья — выяснял ТСН.ua.

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Сотни квартир под аренду в Киеве: стоит ли доверять Сети

Эксперты сомневаются, что опубликованные цифры о 363 свободных квартирах на Оболони и 465 на Позняках отражают реальную ситуацию в этих районах и в целом по городу.

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«Похоже, эти данные взяты с популярной онлайн-платформы для поиска жилья и аренды недвижимости. Но мы точно не знаем, какие там фильтры стоят. То есть о каком именно количестве квартир идет речь: те, что выставлены на продажу, аренду. Неизвестны их параметры и за какой период времени собрана эта информация. Поэтому опираться на скрины не очень уместно и корректно», — рассказывает ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, генеральный директор риелторского объединения.

На Оболони и Позняках появляется все больше свободных квартир для аренды / Фото: соцсети

Ситуация на Позняках и проблемы верхних этажей

В то же время, эксперт подтверждает, что тенденция к досрочному выезду арендаторов в Киеве действительно наблюдается.

«Сейчас в Киеве происходит ожидаемая реакция некоторых нанимателей жилья на события, которые происходят в городе. Действительно есть определенное количество досрочных расторжений договоров аренды жилья, и наниматели-арендаторы уезжают из квартир. Но, как по мне, это происходит не массово. Трудности есть с тем, чтобы сдать квартиру в аренду, особенно на Позняках. Это очень проблематично, когда речь идет о верхних этажах — 20, 21 и выше. И это несмотря на то, что у этих домов есть альтернативные источники питания: есть инверторы, генераторы, есть вода, работают лифты, есть отопление. Но люди неохотно идут на такие этажи. Потому с таким жильем наблюдаются сложности, чтобы сдать его в аренду. Фиксируется очень низкий спрос среди потенциальных арендаторов», — рассказывает Сергей Курганов.

Как удары по Южному мосту и блэкауты повлияли на рынок аренды

По мнению эксперта, главная причина низкого спроса на левом берегу заключается в логистических проблемах, возникших после ударов россиян баллистикой по Южному и Северному мостам.

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«Потенциальные арендаторы не рассматривают имеющиеся предложения из-за ситуации с Южным мостом, а именно из-за отсутствия привычного транспортного сообщения между левым и правым берегами столицы. Зеленая ветка метро не работает через мост, а транспортное сообщение затруднено — поездка на собственном автомобиле с левого на правый берег значительно растягивается во времени», — объясняет риелтор.

Кроме транспортного фактора, арендаторы вынуждены покидать квартиры из-за особенностей коммуникаций в некоторых новостройках.

«Есть ЖК, построенные по принципу „дорого-много“: вероятно, чтобы сэкономить на проекте, или вообще у них не было технической возможности подключиться к централизованной системе отопления, и в таких домах сделали электрическое отопление. То есть в таких домах есть подогрев полов, электрические конвекторы и прочее. Учитывая имеющиеся проблемы с отключением света, эти квартиры очень сложно сдаются в аренду. И арендаторы из этих квартир массово выезжают, потому что, в отличие от других домов, жить в таких, где все на электричестве, практически невозможно», — говорит Сергей Курганов.

Переезжают ли киевляне с левого берега на правый: настроения на рынке недвижимости

Массовой внутренней миграции арендаторов с левого берега на правый эксперт не фиксирует, хотя первые воздушные атаки на киевские мосты в сентябре повлекли за собой единичные подобные запросы.

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«Люди работали на правом берегу Киева, а жили на левом, поэтому принимали решение переезжать на правый и снимать жилье там или даже жить на две квартиры. Но таких случаев у нас было всего несколько. Сейчас таких запросов нет», — отмечает риелтор.

В целом, по словам специалиста, несмотря на сложную ситуацию, массового оттока жителей или паники на рынке аренды столицы нет.

«У кого есть возможность, тот выезжает, но по этому поводу на рынке не заметно какой-либо истерики или паники. Если у людей есть возможность сменить место жительства, то они ей пользуются. А у кого такой возможности нет, остаются на месте и приспосабливаются к существующим условиям», — говорит Сергей Курганов.

Цены на аренду в Киеве проседают: за сколько сейчас снимают жилье на левом берегу

Риелтор отмечает, что стоимость аренды квартир зависит от их территориального расположения, состояния самой квартиры и наличия газа в доме. По ценам на жилье левый берег заметно проседает по сравнению с правым.

«Скажу прямо: на левом берегу Киева, особенно на Позняках и Осокорках, наблюдается падение цен на аренду жилья. На сегодня стоимость снизилась более чем на 20%. А это, я считаю, существенное понижение цен. Если раньше мы сдавали двухкомнатную квартиру за 20 тысяч гривен, то сейчас аналогичную не можем сдать даже за 15. Она уже стоит в объявлении второй месяц. В целом на Позняках, Осокорках, Харьковском есть ощутимое проседание по ценам на аренду. Недавно мы сдали на Академгородке однокомнатную квартиру за 15 тысяч гривен, а на Позняках трехкомнатную квартиру за такую же сумму. Вот такая ситуация: все зависит от того, где находится квартира», — рассказывает Сергей Курганов.

Кстати, спрос просел на элитное жилье, а также высокие этажи. Жилье на низком этаже и с наличием газа пользуется большим спросом. Такое нанимают практически с первого просмотра.

Почему рынок аренды в Киеве замер и кто сейчас ищет квартиры

Эксперт добавляет, что после российских ударов по мостам, аварийным отключениям света и транспортному коллапсу между левым и правым берегами рынок аренды на время замер.

«Сейчас съемщики квартир — это исключительно те, кто при определенных жизненных обстоятельствах переезжает в Киев и ищет жилье. Того, что было раньше, нет. Я имею в виду, когда у людей улучшалось финансовое состояние и они искали лучшее или качественнее жилье, такого не наблюдается», — объясняет Сергей Курганов.

Кроме того, по всему городу возникают сложности с организацией самих просмотров: из-за отсутствия света встречи часто срываются, а потенциальные арендаторы не могут проверить исправность бытовой техники, или же агенты по аренде из-за пробок на дорогах просто не могут вовремя добраться на объект.

Тем не менее, риелтор отмечает, что владельцы жилья пытаются держать цены, но немало и тех, кто подходит к вопросу с позиции «что любая цена — это лучше, чем ничего», и если есть интересное предложение, рассматривают его и принимают решение.

«Если владелец жилья находится в Украине, то диалог с ним вести значительно легче, а выехавшие за границу иногда считают, что знают лучше, сколько должна стоить аренда их квартиры. И с ними сложнее», — заключает риелтор.

Дата публикации 12:00, 18.10.26 Количество просмотров 71 Куда бежать от ударов и какая цена аренды жилья во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно

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