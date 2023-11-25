Аренда жилья в Украине: какая ситуация в регионах, где дешевле и что будет с ценами дальше

Эксперт по недвижимости рассказал об актуальных ценах и дал прогноз на 2024 год.

После бума на аренду жилья в Украине из-за полномасштабного вторжения рынок стабилизировался. Цены осенью 2023 снова выросли и зафиксировались. А в некоторых регионах даже вернулись в довоенные.

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье, где дешевле и что будет с ценами дальше, узнал ТСН.ua.

Киев

Рынок аренды по состоянию на конец октября успокоился, определенный бум наблюдался в конце августа и начале сентября. Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. По его словам, цены осенью поднялись за счет активного спроса и зафиксировались.

"Если сравнивать с весенними ценами, то аренда выросла в среднем где-то на 10-15%. Наиболее популярны были однокомнатные и двухкомнатные квартиры за счет того, что большинство арендаторов – студенты. Обычно большие площади они не арендуют”, – рассказал Юрий Пита.

Средняя цена аренды в Киеве в социальном сегменте, по его словам, сейчас составляет 10 000-12 000 грн за однокомнатную квартиру. Однако есть и более дорогие и более дешевые варианты. Двухкомнатные квартиры немного дороже: 14 000 – 15 000 грн и выше.

“На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, спрос уже не так активен. В таком ценовом сегменте все осталось. Цены выросли и зафиксировались. Сейчас ждем зиму”, – рассказал эксперт по недвижимости.

По данным портала m2bomber.com, который анализирует все имеющиеся в Сети объявления, средняя цена аренды квартир в Киеве за последние полгода выросла на 42% — до 17 000 грн.

Больше однокомнатных квартир в столице сдается за 12 000 грн. Еще 7% — за 10 000 грн. Двухкомнатные квартиры чаще всего сдаются за 12 000 грн. и 15 200 грн. Трехкомнатные – за 20 400 грн.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Деснянском районе Киева, в среднем за 12 000 грн. Дороже всего в Печерском районе — 30 399 грн. В других районах цены следующие:

Дарницкий — 13 500 грн

Днепровский — 13 800 грн

Оболонский — 14 000 грн

Святошинский — 15 000 грн

Соломенский — 16 250 грн

Голосеевский — 18 000 грн

Подольский — 20 750 грн

Шевченковский — 29 416 грн

Аренда в Киеве и Львове. / Фото: ТСН.ua

Львов и запад Украины

Если говорить о западных регионах, то конкурировать с Киевом в ценовой категории может только Львов, говорит Юрий Пита. Город Льва по-прежнему остается дороже других регионов на западе Украины.

“Многие люди приезжают во Львов, остаются, ищут работу. Город все же достаточно экономически активен и развит. Если сравнивать ситуацию сейчас с той, что была в начале войны, то тогда не рыночные были события, а краткосрочные. В связи с тем, что было очень большое нашествие людей. Цены выросли спекулятивно", – рассказал Юрий Пита.

По его словам, если раньше люди были в панике, стояли в очередях за жильем и были готовы отдавать за него какие-либо деньги, то сейчас такого уже нет.

“Такого количества переселенцев уже нет. Кто хотел, тот остался. Кто-то уехал в другие города или даже вернулся в свои дома. Цены вернулись примерно к довоенным. Я имею в виду Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк — куда люди в основном ехали на запад. На Закарпатье цены несколько выше, чем довоенные, но опять же сейчас уже не растут. В среднем, цена однокомнатной квартиры может колебаться от 8 000 до 10 000 грн”, — говорит эксперт по недвижимости.

Средняя цена аренды квартиры во Львове, по данным m2bomber.com, по состоянию на ноябрь 2023 составляет 19 821 грн. Однокомнатные квартиры чаще всего сдаются за 20 000 грн, а также 22 000 и 18 000 грн. Самые распространенные цены на двухкомнатные квартиры: 18 000 грн, 20 000 грн, 22 000 и 25 000 грн. Больше всего трехкомнатных квартир сдается за 20 000 грн.

Дешевле арендовать квартиру можно в Железнодорожном районе Львова, в среднем за 15 000 грн. Дороже всего в Шевченковском районе города — 18 727 грн. В других районах цены следующие:

Галицкий — 16 000 грн

Лычаковский — 17 471 грн

Сыховский — 17 732 грн

Франковский — 18 680 грн

Днепр

В Днепре цены на аренду поднялись из-за бума в начале полномасштабной войны и держатся за счет переселенцев, говорит Юрий Пита.

“Из Донецкой области туда переезжают, Запорожье, Кривой Рог. В Днепре все же спокойнее. Спрос держится, потому цены не опускаются. Однокомнатная 7 000 – 8 000 грн в среднем может стоить. Около 10 000 грн – двухкомнатная. Цены где-то на 20% меньше столичных”, — рассказал эксперт по недвижимости.

Средняя цена аренды квартиры в Днепре сейчас составляет 11 000 грн. По данным m2bomber.com, чаще всего двухкомнатные квартиры сдаются за 7 800 грн. Трехкомнатные – 10 800 грн, 9 000 грн и 15 000 грн. Об однокомнатных квартирах данные отсутствуют.

Аренда в Днепре. / Фото: ТСН.ua

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Индустриальном районе Днепра, в среднем за 7 000 грн. Дороже всего в Центральном — 11 250 грн. В других районах города цены таковы:

Новокодакский — 8 000 грн

Чечеловский — 8 500 грн

Соборный — 9 500 грн

Амур-Нижнеднепровский — 9 500 грн

Шевченковский — 10 750 грн

Харьков и Запорожье

В прифронтовых регионах, таких как Запорожье и Харьков, больший спрос наблюдается на краткосрочную аренду — от одного до трех месяцев. Потому с учетом этих особенностей рынок подстраивается под спрос, рассказал Юрий Пита. По его словам, цена на такую аренду может быть высокая — 7 000 грн, 8 000 грн, 10 000 грн за однокомнатную квартиру.

“Как правило, арендуют двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, чтобы несколько человек могли проживать. Если говорить о долгосрочной аренде, то в Харькове она подешевела на 30-40% от довоенной цены. В Запорожье так же", – рассказал Юрий Пита.

Средняя цена аренды квартиры в Харькове по состоянию на ноябрь 2023 составляет 6 000 грн. За последние полгода, по данным m2bomber.com, цена выросла на 9%.

Аренда жилья в Харькове / Фото: ТСН.ua

Однокомнатные квартиры в Харькове чаще всего сдаются за 4 000 грн. Двухкомнатные – за 4 000 и 5 120 грн. Больше трехкомнатных квартир сдаются за 6 080 и 9 880 грн.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Холодногорском районе Харькова, в среднем за 5 850 грн. Дороже всего в Новобаварском — 8 190 грн. В Шевченковском и Основянском районах — 7 250 грн.

Одесса

На юге Украины, в частности в Одессе, цены ниже, чем в Киеве и Львове, говорит Юрий Пита. Это связано с ситуацией безопасности: рядом Черное море и Крым. Большого спроса и нашествия переселенцев здесь нет.

“Хотя из Николаева, Херсона люди переезжали, да и сейчас переезжают. Так что за счет этого цены там держатся. Они где-то на уровне Днепра, в среднем на 20% ниже киевских”, – рассказал эксперт по недвижимости.

В Одессе средняя стоимость аренды квартир, по данным m2bomber.com, составляет 9000 грн. За последние полгода она выросла на 27%.

Аренда жилья в Одессе. / Фото: ТСН.ua

Однокомнатные квартиры там чаще всего арендуют за 5040 грн, 3920 и 7000 грн. Больше двухкомнатных квартир сдается за 10 000 грн. Трехкомнатные – 7 800 и 10 200 грн.

Дешевле арендовать квартиру можно в Суворовском районе Одессы, в среднем за 6 000 грн. Дороже всего в Приморском — 10 000 грн. В Малиновском районе средняя стоимость аренды составляет 6015 грн, в Киевском — 6750 грн.

Что будет с ценами дальше

Юрий Пита говорит, что до весны 2024 года каких-либо кардинальных изменений на рынке аренды не ожидается. Цены будут держаться на таком уровне и могут незначительно колебаться в пределах 5%. А уже весной возможен очередной сезонный рост.

“Для этого есть определенные предпосылки. Люди возвращаются, трудоустраиваются, имеют возможность арендовать. Столица всегда была таким мегаполисом, а причин не ехать сейчас нет”, — говорит Юрий Пита.

На цену, по его словам, в основном влияет спрос. Если жилье сдается за один-два дня, это говорит о том, что он очень активен и цена будет расти. Еще один фактор — ситуация безопасности в городе, регионе.

"Да, мы слышим о возможных блекаутах, обстрелах. Но это будет больше влиять на вкусы и выбор арендаторов. Если будет очень тяжело, будут выбирать этажи ниже, чтобы газификация была. То, что мы наблюдали в прошлом году. Сейчас такого спроса нет. Осенью человека арендовали и на 10, 13, 18 этажах", – рассказал Юрий Пита.

Эксперт по недвижимости говорит, что сегодня ситуация на рынке аренды стабильная с перспективами роста цен. По словам Юрия Питы, зимой спрос меньше, потому что переезжать не так комфортно. В то же время можно найти хорошую квартиру по меньшей цене.

"Если есть желание найти что-то более интересное и за те же деньги, то можно попробовать", — рассказал Юрий Пита.

Премиум жилье

Спрос на премиум жилье сейчас не очень активен, потому что нет такого арендатора, говорит Юрий Пита. Раньше это были преимущественно иностранцы и иностранные компании.

“Те профессии, которые могли позволить премиум жилье, например IT специалисты, у которых дистанционная работа, больше в западные регионы переехали или даже за границу, если имели такую возможность. Но бывают и сделки и за 800, за тысячу долларов”, – рассказал эксперт по недвижимости.

Аренда с животными

Арендовать квартиру с небольшим животным не сложно, говорит Юрий Пита. По его опыту, около 80% владельцев соглашаются на таких арендаторов. Впрочем, могут брать дополнительный гарантированный платеж, чтобы обезопасить себя, если животное испортит мебель.

“Если это пять кошек, то, наверное, трудно сдать. Если это одна кошка, она стерилизована, то проще. Собачка тоже. Если это, например, шпиц или болонка – это одно. Если дог или бультерьер – это будет другое дело. С большими или несколькими уже труднее. Премиум сегмент, если дорогостоящий ремонт и мебель, с животными могут не пустить. В квартирах среднего класса, по моему опыту, категоричных владельцев, чтобы вообще не было животных, не было. Все обсуждается”, – рассказал Юрий Пита.

Напомним, во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн. Квартира расположена в особняке, однако там есть определенные неудобства. Смотрите, как она выглядит.

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