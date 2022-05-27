Аренда жилья во время войны: какие цены в регионах и что со стоимостью будет дальше

Аренда жилья во время войны: какие цены в регионах и что со стоимостью будет дальше

Рынок аренды жилья в Украине от начала полномасштабного наступления России изменился кардинально. В столице цены упали на 30%, а в некоторых секторах и на 60%. Совсем другая ситуация на западе страны, куда массово бежали люди от боевых действий. Там кое-где цены выросли в два с половиной раза.

О том, что будет дальше с арендой жилья в эфире марафона "Единые новости", рассказала корреспондентка ТСН Ирина Коваленко.

Аренда в Киеве

Так, аренда, например, однокомнатной квартиры в столице упала на 2-3 тысячи гривен, конечно, в зависимости от района и состояния самого дома. Важный вопрос – сколько тянет коммуналка в квартире.

"Если брать стоимость до войны и стоимость сейчас, то можно сказать, что на бюджетных объектах цена снизилась примерно на 30 процентов", — объясняет директор риелторского объединения Юлия Курганова.

Риелторы объясняют такой обвал рынка аренды в столице тем, что многие выехали. А количество предложений аренды возросло, а вот спроса очень мало. Поэтому сейчас можно бюджетно заселиться, например, на Печерск.

"Сейчас в принципе за 8 тысяч можно снять квартиру на Печерске. Да, это будет старый дом. Да, это будет не супер ремонт. Но она будет чистая, она будет уютная. Она будет более современная", — говорит директор риелторского объединения.

Ранее, говорит Юлия Курганова, за 8 тысяч можно было заехать в однокомнатную разве что на отдаленный спальный район, как Троещина или Борщаговка. А вот рынок аренды элитного сегмента упал еще ниже.

Аренда на западе Украины

Кардинально иная ситуация в западных регионах. Ибо именно туда переехали люди, убегая от боевых действий. Больше всего спрос на арендное жилье во Львовской, Хмельницкой областях и на Закарпатье и Буковине. Кое-где цена аренды выросла вдвое.

Так, во Львовской области до 24 февраля средняя стоимость аренды квартиры была 7,5 тысячи гривен, а уже в мае почти 13 тысяч. В Ивано-Франковской области аренда была 5 тысяч 400 грн, а выросла до почти 8 тысяч. В Хмельницкой области аренда подорожала более чем в два раза – с 3 700 грн до 8,5 тысячи.

Впрочем, в дальнейшем специалисты прогнозируют замедление роста цен на аренду жилья в западных областях. То есть, цены еще не будут падать, но так стремительно уже не будут идти вверх. Но главный фактор и барометр цен – это ситуация на фронте.

В западных областях цены постепенно начнут снижаться, а в центральных регионах наоборот пойдут вверх. А вот что действительно парадоксально в прогнозах специалистов, что бум на аренду жилья будет и в таких полуразрушенных за месяц оккупации городках как Ирпень и Буча. Риелторы говорят, что именно те люди, которые жили в этих городках до войны – именно они будут возвращаться и пытаться восстановить свое жилье. Восстанавливать и ремонтировать. И соответственно и снимать, и сдавать в аренду.

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