Людям сказали "собирать вещи", вмешался военный: в Одессе на пляже разгорелся громкий скандал

Пляж, на котором возник конфликт, один из шести открытых на всю Одесщину.

Не успели одесские пляжи открыться, как на одном из них уже разразился громкий скандал. На месте отдыха арендатор пляжа решил обустраивать на песке будущую площадку для гольфа. Отдыхающие говорят, что таким образом бизнесмен пытается унести территорию бесплатного отдыха.

Корреспондент ТСН Сергей Осадчук разбирался в пляжном конфликте.

Людям сказали "собирать вещи"

Инцидент произошел, когда один из немногих открытых городских пляжей был полностью заполнен людьми. В полдень, когда количество отдыхающих здесь было максимальным, на пляж "Дельфин" вышли молодые люди и начали устанавливать на песке деревянные поддоны.

Бывший военный Алексей Даник, приехавший с женой отдохнуть в Одессу, увидел, что людей фактически заставляют собирать вещи и решил вмешаться. Более всего он возмущен таким отношением к женщинам с детьми.

На место вызвали правоохранителей. Как только увидели их — молодые люди остановили работу, но установленное не убрали. На следующий день отдыхающим пришлось загорать на поддонах.

"Не очень комфортно, потому что как раз здесь тень и очень прикольно, чтобы мы все вместе здесь легли. Мало места для бесплатного отдыха. Мы приехали аж из села сюда, чтобы здесь покупаться немного, но места как видите очень мало", — рассказывают отдыхающие. .

На одном из Одесских пляжей разразился конфликт

Местные подозревают, что арендатор пляжа таким образом устраивает участок для платного отдыха.

Местные власти обещают разобраться

Сам арендатор заявил, что здесь строят детскую мини-площадку. Говорит, что это социальный проект и, мол, в будущем дети смогут здесь заниматься бесплатно спортом.

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Глава общественной организации "Гольфклуб Одесса" Владимир Врадий отмечает, что пляж большой и бесплатных мест здесь хватит. А вот почему площадка для гольфа не на траве, а на песке вплотную к морю – ответа избегает.

"Этот участок пляжа где-то примерно 70-80% бесплатно. Согласно закону мы должны предоставлять 30% на берегу бесплатного пляжа. Данная площадка занимает 15% от всего пляжа здесь 150 квадратных метров", — сказал он.

Глава общественной организации "Гольфклуб Одесса" Владимир Врадий

В настоящее время все разрешения и соблюдение им норм изучает мэрия. Если настил установлен незаконно – его прикажут убрать. Этот пляж на всю Одесщину – один из шести официально открытых. И чиновники отмечают жесткий дефицит таких безопасных городов отдыха.

"Отжал" территорию: в Одессе только открытый пляж уже попытались захватить

Напомним, в Одессе официально открыли пляжи. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления на побережье Черного моря.

Впоследствии на Одесщине во время обрушения утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик.

В городе в воскресенье, 20 августа, на пляже "Ланжерон" обнаружили предмет, похожий на вражескую мину.

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