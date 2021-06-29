Арендует жилье в Беларуси: нардеп от "ОПЗЖ" Казак обновил декларацию

Аренда помещения обошлась ему в 1,32 млн грн.

Подозреваемый в государственной измене, депутат от "Оппозиционная платформа — за жизнь" Тарас Козак обновил декларацию.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 июня.

Он арендует жилье в Беларуси, где, возможно, скрывается от следствия. В декларацию Козак внес информацию о том, что заплатил за аренду жилья 1,32 млн грн. Это, вероятно, указывает на то, где именно он сейчас находится.

Следует заметить, информацию о том, что разыскиваемый депутат находится в Беларуси на лечении сообщал его соратник Виктор Медведчук. Впрочем, генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет: информация Медведчука ошибочна. Но его место нахождения достепенно не известно.

Новости мира: обнаружили предполагаемое место нахождения подозреваемого в госизмене Козака

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы Newsone, 112 Украина и ZIK.

11 мая ему, как и его соратнику Виктору Медведчуку, объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Разрешение на арест подозреваемого в госизмене Козака Печерский районный суд дал в конце мая.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку