Арест банковских счетов и инвалидность: что хотят изменить в законе о мобилизации 2024

В четверг, 22 февраля, закончился период времени, выделенный депутатам Верховной рады Украины на внесение правок в скандальный законопроект о мобилизации.

Сайт ТСН.ua выяснял, в какие пункты документа были внесены правки и когда будут принимать обновленный законопроект.

Внесли последние правки

"Только в четверг истек срок на предоставление всех правок. Оборонный комитет Верховной Рады еще их не рассматривал. Они касаются многих спорных вопросов, например, мобилизации людей с инвалидностью, вопросов демобилизации, аспирантов и ареста банковских счетов для тех, кто не стал на учет в ТЦК и СП. Замечаний от коллег очень много — до полутора тысяч правок", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Фрис, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

По словам народного депутата, дальше оборонный комитет будет рассматривать все замечания, внесенные в законопроект о мобилизации.

"Оборонный комитет должен учесть внесенные правки или же их отклонить. Только тогда станет понятно, что именно было поддержано или отклонено в обновленном законопроекте", — добавляет Игорь Фрис.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Что больше всего обсуждалось?

Больше дискуссий возникало по поводу волнующих украинцев вопросов.

"Это – вопрос мобилизации инвалидов первой и второй групп. Вопрос, предоставление отсрочки от мобилизации в связи с уходом за женой-инвалидом. Возможность инвалида самостоятельно выбирать из круга военнообязанных родственников одного человека, имеющего возможность получить отсрочку для предоставления ухода за таким человеко. Также дискуссионным был вопрос отсрочки для аспирантов, получающих третий последовательный уровень высшего образования", — рассказывает Игорь Фрис.

Некоторые нормы противоречат конституции

Дискутировали народные избранники и по поводу вопроса демобилизации, и как ее применять и для какой категории лиц. А также должна ли она быть по отдельному распоряжению главкома или по выслуге. По словам Игоря Фриса, все эти нормы, которые связанные с отсрочкой и бронированием определенной категории лиц, должны быть идентичны и отражены в основаниях для демобилизации.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

"Вносились правки о возможном блокировании банковских счетов физическим лицам, которые не обновили свои данные по военному учету – это вопрос слишком спорный и противоречащий нормам конституции. А также об ограничении в праве осуществления консульских операций для категории лиц, не поставленных на военный учет. Отсутствие необходимости военного учета для определенной категории граждан, выехавших на постоянное место жительства за границу, а не временно. Кстати, таких украинцев очень большое количество", — добавляет Игорь Фрис.

По словам народного депутата, парламентарии работали над законопроектом о мобилизации две недели с утра до ночи. В целом – это талмуд более чем на 200 страниц.

"Правок огромное количество и сложно рассказать отдельно о каждой. Они вносились и в вопросы электронного кабинета военнообязанного и электронных повесток, предоставления полномочий полиции для осуществления соответствующей проверки. А также необходимости для граждан получения и ношения с собой военно-учетных документов, в том числе, для граждан, не подлежащих мобилизации", — отмечает Игорь Фрис.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Два варианта принятия законопроекта

Теперь депутаты ждут решения по внесенным правкам от оборонного комитета парламента, после чего документ попадет на рассмотрение для голосования во втором чтении.

"Думаю, законопроект о мобилизации будет внесен под купол парламента где-то в первой декаде марта. А вот сколько времени он будет проходить парламент – есть два варианта. Не исключено, что документ может рассматриваться по спецпроцедуре, которая применяется к законопроектам с более чем 500 правками, когда каждая депутатская фракция и группа сможет вносить в него по пять ключевых правок. Для этого необходимо собрать 150 подписей и проголосовать за применение этой процедуры. Но, думаю, учитывая общественную весомость законопроекта о мобилизации, резонанс и интерес общественности к нему, скорее всего, он будет рассматриваться по всему количеству правок. То есть каждая правка будет рассматриваться отдельно, как это было когда-то с земельным законом", — заключает Игорь Фрис.

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