Арест основателя Telegram Дурова: в чем подозревают, сколько лет грозит и чего боится РФ – детали

Во французской полиции пока не подтвердили факт задержания Дурова.

Французские СМИ сообщили о задержании основателя мессенджера Telegram, родом из России, миллиардера Павла Дурова. Он был арестован в аэропорту Парижа, когда он приземлился на собственном самолете.

В чем подозревают Дурова, сколько лет тюрьмы ему грозит и как на это отреагировала Россия – читайте на ТСН.ua.

Где и почему задержали Дурова: СМИ рассказали

Телеканал TF1 пишет, что Дуров был арестован жандармами GTA (Жандармерия воздушного транспорта – ред.) около 20:00 в субботу вечером, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже.

Авторы издания отмечают, что Павел Дуров был в списке разыскиваемых лиц и прибыл из Азербайджана. У него был французский ордер на обыск, изданный OFMIN (Национальным управлением французской судебной полиции — ред.), изданный на основе предварительного расследования.

В полиции пока не подтвердили факт задержания Дурова.

В чем подозревают известного россиянина

По информации издания TF1 , ссылаясь на данные OFMIN, Дурова задержали, потому что он не сотрудничал с французскими правоохранителями, а также из -за инструментов, которые предлагает Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т.п.). Это якобы делает его соучастником торговли наркотиками, преступлений, связанных с несовершеннолетними и мошенничества.

"Сегодня вечером он допустил ошибку. Мы не знаем, почему...", — сообщил TF1-LCI источник, близкий к следствию.

Инфомационное агентство добавляет, что он – персона нон-грата во Франции. Поэтому Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР и Южную Америку. Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где наблюдают за Telegram.

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Что ему грозит

По данным издания TF1, Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции. Отмечается, что он предстанет перед судом как гражданин Франции. В настоящее время в объектах недвижимости миллиардера проводят обыски.

"Telegram – это улей криминального контента. Сейчас эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Кроме терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порно-контентом", – заявил один из следователей. .

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Маск призвал освободить Дурова

Скандальный американский изобретатель, миллиардер Илон Маск встал в защиту Дурова. Он призвал уволить основателя Telegram и даже запустил хэштег на платформе Х FreePavel ("свободу Павлу" — ред.).

Сначала Маск на странице X в своей манере написал: "Мочка зрения: Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем".

Затем опубликовал отрывок интервью Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном и подписал хештегом FreePavel.

Реация России

В России истерика из-за ареста Дурова. В Госдуме РФ требуют от Министерства иностранных дел добиться увольнения основателя платформы Telegram Павла Дурова из французской тюрьмы.

Российские средства массовой пропаганды распространяют заявление вицеспикера Госдумы Владислава Даванкова, призвавшего МИД РФ приложить все усилия для Дурова перемещения на территорию ОАЭ или РФ по его согласию в условиях отказа французских властей освободить его из-под стражи.

Он отметил, что арест предпринимателя носит "политический характер и является инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram".

Как Дуров получил французское гражданство

Дуров получил французское гражданство в 2021 году. Тогда газета Le Monde назвала это "исключительной и крайне политической процедурой". Единственный способ получить гражданство для лиц, не имеющих корней или родственников в стране, или не происходящего из франкофонной страны, есть лишь одна процедура, с помощью которой Дуров мог бы получить гражданство. Это так называемая процедура "выдающегося иностранца", предоставляющая французское гражданство по инициативе правительства.

Следует добавить, что за полгода до этого Дуров получил новый паспорт в ОАЭ. Он воспользовался новой возможностью для богатых иностранных инвесторов в стране, почти никогда не дающей натурализации.

Что будет с Telegram: закроется ли платформа

Издание РБК-Украина пишет, что вопрос о возможном закрытии мессенджера Telegram в связи с арестом его основателя Павла Дурова достаточно сложный и многогранный, потому что платформа разработана таким образом, чтобы быть максимально децентрализованным. Это означает, что даже арест Дурова не означает автоматического прекращения работы сервиса. У Telegram есть множество серверов по всему миру, и управление ими распределено между разными людьми.

При этом законы о блокировке мессенджеров в разных странах отличаются. В некоторых государствах запретить Telegram будет гораздо сложнее, чем в других. В то же время блокировка мессенджера, особенно столь масштабного, как Telegram, является технически сложной задачей. Пользователи всегда отыщут способы обхода блокировок.

Впрочем, нельзя исключать возможность частичной блокировки или усиления контроля над Telegram в некоторых странах.

Напомним, недавно стало известно, что основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции.

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