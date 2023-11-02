Арестович метит в президенты и критикует Зеленского: что известно о политических амбициях экс-советника ОП

ТСН.ua собрал все, что известно о президентских амбициях Арестовича, его последних скандалах и как к этому относятся украинцы.

Скандальный экс-совеник Офиса президента Алексей Арестович после ухода из ОП с каждым месяцем становился все более активно критиковать действующую власть.

В частности, в октябре он критиковал руководство Украины за якобы отсутствие крупных оборонительных сооружений, подобных "линии Суровикина" на всем направлениям фронта, особенно Купянско-Лиманском. Также экс-советник ОП говорил, что "ради мифа о "крепости Бахмут" было потрачено очень много войск, техники и ресурсов".

Эксперты прогнозировали – Арестович имеет политические амбиции. Теперь он окончательно "побил горшки" с главой государства, назвав Зеленского диктатором и решил "раскрыть карты" – Арестович будет баллотироваться в президенты, если будут выборы.

ТСН.ua собрал все, что известно о президентских амбициях Арестовича, как к этому относятся украинцы и в какие последние скандалы он попадал.

Поход в президенты

И хотя еще неизвестно, когда же состоятся президентские выборы в Украине (ведь в соответствии с законом их проведение во время военного положения запрещено), Арестович заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру. Заявление экс-советника ОП не стало неожиданностью для тех, кто хоть немного интересовался политическими новостями по странам. Последние недели, если не месяцы, он был очень "активным": давал советы по ситуации на фронте, рассказывал, что якобы продолжаются тайные переговоры между Западом и РФ и высказывал свое мнение по поводу запрета на выезд за границу украинским мужчинам.

Но в среду, 1 ноября, Арестович "перешел Рубикон" – в комментарии "Интерфакс-Украина" он подтвердил: "Да, буду выдвигаться" (президентских выборах в Украине в случае, если они состоятся).

Реакция соцсетей на "президентство" Арестовича

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на заявление Арестовича о "походе в президенты".

Даже написал программу

Основные предложения:

ввести чрезвычайное положение в сфере нацбезопасности, энергетики и экономики, чтобы ускорить развитие и сократить процедуры;

снизить учетную ставку до 7%, "делаем дешевые и доступные деньги для производителей";

запустить аудит Украины "в исполнении" кого-то из "Большой четверки" (крупнейшие в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские услуги – Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers и Deloitte);

на фронте – переход к стратегической обороне;

внести изменения в систему мобилизации, ввести подготовку резервов на опережение и ротацию мобилизованных;

смена кадровой политики в Силах Обороны на "человекоцентрическую";

разрешить мужчинам выезд за границу с условием, что в случае призыва они вернутся на Родину;

массово пропускать в оборонное производство частный бизнес;

требовать от коллективного Запада вступления в НАТО "с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем".

Что не так с программой Арестовича

Свою программу для украинцев Арестович написал на русском. Это, наверное, намек, на каких избирателей тот ориентируется. Предложения экс-советника ОП были неоднозначно восприняты украинцами. В Сети отметили, что предложения Арестовича – это отказ от наших территорий и заморозка войны.

"За все хорошее против всего плохого. Особенно смешно о реформах. Такое может городить только человек, который экономику и процессы реформирования отраслей видел только из иллюминатора самолета, на котором показывал Гордону, как хорошо умеет летать".

"Вопрос такой: а что делать людям на оккупированных Запорожье и Херсонщине? На них забить болт? (Луганск и Донецк с Крымом – вопрос отдельный).

Почти как Жириновский в конце 90-х: выберите меня сегодня – и завтра магазины будут ломиться от еды.

Авторский "пересказ" программы Арестовича от волонтера и общественного активиста Стерненко

В Сети отметили, что Арестович, по сути, предлагает согласиться на план-минимум победы Путина.

Статья в журнале Time

В СМИ предполагали, что в число анонимных собеседников из окружения президента, на которые ссылается автор скандальной статьи в журнале Time, Саймон Шустер входил и Алексей Арестович.

По данным источников Оbozrevatel, Арестович мог общаться с Саймоном Шустером на условиях анонимности. Его мнение в конце концов было представлено как информация "из Офиса президента Украины".

В комментарии "Интерфакс-Украина" экс-советник Офиса возразил, что имеет отношение к подготовке скандальной статьи в журнале Time.

"Нет, нет (отношения – ред.). Крайний раз общался с Саймоном 9 августа 2022 года", – заверил Арестович.

Назвал Зеленского диктатором

Комментируя ту же статью в Time, экс-соратник президента намекнул, что Зеленский якобы превратился в диктатора.

"Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Затем кто-то плодит массовую коррупцию. Затем кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – через полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность не возражай, она от этого никуда не девается", – написал он в Телеграмм.

По мнению Арестовича, в статье Time якобы проступает "неприятный" и "смутно знакомый образ".

"Оставленный всеми диктатор, блуждающий по углам бункера, не желает посмотреть в глаза реальности и истерически восклицает о скорой победе, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружения", — отметил блогер.

В то же время, он заверил, что этот образ не является прямой параллелью с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"Все диктаторы, оторвавшиеся (во имя своей фантазии) от реальности, заканчивают одинаково. Эта статья приговаривает Зеленского к одиночеству и суду истории – к одиночеству, сетовать на которое ему некому, кроме самого себя", – подытожил Арестович.

Последние скандалы: Притула и военные, перепалка с Даниловым и сексизм

Сексизм

Украинцы уже привыкли, что Арестович регулярно (намеренно или случайно) напоминает о себе, попадая в различные скандалы. Его сексистские заявления и пропаганда насилия в отношении женщин взбудоражила Сеть в конце сентября. Тогда в Сети появилось видео, как блоггер на своих закрытых семинарах называет женщин "существами", а мужчин — "идолами". По его мнению, все мужчины желают сначала тр**нуть, а затем удушить женщину.

После этого нардепка Инна Совсун написала на него заявление в полицию. Сам Арестович заверил, что эти отрывки вырезаны и вырваны из контекста.

Скандал через "Слава Украине"

На Форуме свободной России в Польше, в начале октября этого года Арестович выразил поддержку так называемым "хорошим русским" и заявил, что считает лозунг "Слава Украине" и ответ: "Героям слава" – дрессировкой. Также он высказал еще несколько скандальных тезисов. Детальнее об этом – по ссылке.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что после таких заявлений Алексей Арестович должен быть арестован, ведь наговорил не одно уголовное дело.

Конфликт с Даниловым

16 октября сектретар СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы РФ хотят сформировать новую агентурную сеть в Украине с помощью псевдоэкспертов и "актеров-разведчиков".

И хотя Данилов не назвал имя "актеров-разведчиков", в Сети решили, что секретарь СНБО намекал на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Заметим, что у Арестовича актерское прошлое, а в одном из интервью он хвастался, что является разведчиком.

И хотя секретарь СНБО не назвал имя Арестовича в своем заявлении об "актерах-разведчиках" Кремля, последний резко отреагировал на такие высказывания Данилова.

"Есть функция и у секретаря СНБО. П***іти державною. А нет, он еще носит слайды президенту, я несколько раз видел. Другой пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил", – сказал бывший советник ОП.

Притула и военные

31 октября Алексей Арестович публично обвинил волонтера Сергея Притулу, что якобы требует у военных не принимать помощь, к сбору которой имеет отношение экс-советник ОП. В противном случае Притула грозится прекратить какую-либо помощь таким бригадам со стороны "Фонда Притулы".

В комментариях к записи боевой медик батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка назвала его мошенником, который на самом деле не собирал деньги. По ее словам, в 30-й бригаде, о которой якобы идет речь, никто даже не догадывался, что такой сбор вообще существует.

Телеграмма-канал "Коридор ОП", который считают приближенным к Офису президента, отметил, что фронту помогают все политические силы, и на это нет и никогда не было никаких ограничений.

Также напомним, что 29 нардепов написали заявление на Арестовича по поводу летнего скандала вокруг песен Цоя на улицах Львова.

Где сейчас Арестович

По информации СМИ, Алексей Арестович сейчас находится за границей. "У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я – ключевой спикер", – сказал он, отвечая на вопрос о пребывании за границей.

Собирается ли Арестович возвращаться в Украину — пока неизвестно.

Напомним, что высказывание Алексея Арестовича в феврале прошлого года о том, что полномасштабная война с РФ закончится через "две-три недели", стало мемом в Украине. Также в Сети вспомнили, как Арестович в разных интервью называл себя разведчиком, летчиком и хвастался боевыми подвигами.