Арестович объяснил, почему мужчины бегут из Украины: проблема не только в закрытых границах

Мобилизовать необходимо через систему поощрения или "отрицательного поощрения". Впрочем, положительных стимулов должно быть больше, чем отрицательных. В Украине достаточно мужчин, которые хотят воевать, однако они не уверены в нескольких вещах. Из-за этого количество уклонистов и беглецов за границу растет.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Первая – будут ли их использовать должным образом. То есть должным образом обучать, экипировать и применять. Множество жалоб среди военных и мобилизованных в отношении порядка прохождения военной службы. К примеру, нельзя сменить бригаду, подразделение. То есть все мои друзья и родственники в одной бригаде, я хочу к ней, перевод занимает шесть месяцев, девять, год. Человек, который хочет перевестись, сразу становится "плохим", над ним начинают издеваться. Это заболевание нашей армии. С ней нужно что-то делать. Это один из примеров”, – рассказал экс-советник ОП.

Еще одна проблема, по словам Алексея Арестовича, в том, что мобилизованные не всегда используются по специальности. То есть, например, классный программист становится минометчиком. Хотя в кибервойсках он мог бы принести больше пользы.

“Сначала, разумеется, брали всех, давали пулемет и вперед в бой, потому что нужно было спасаться. Но сейчас, спустя полтора года войны, уже можно было упорядочить. Еще одна общая жалоба о "мясных" штурмах все эти. У нас также хватает командиров, воюющих "по-российски". То есть вперед, меня не интересует, что там будет, в атаку. Но все же мы не можем себе этого позволить. Во-первых, по гуманным ценностным соображениям. Во-вторых, у нас мобилизационный резерв гораздо меньше, чем у россиян. Даже если цинично считать просто по головам. Их в четыре раза больше. Россияне могут позволить себе из экономики вынуть еще миллион мужчин. Если мы сейчас полмиллиона выймем, у нас станет экономика. Некому будет работать на предприятиях и тому подобное”, – рассказал Алексей Арестович.

Также многие украинские военные не уверены, что государство будет заботиться об их родственниках, если они получат ранения или погибнут, говорит экс-советник ОП. По его словам, с одной стороны, в Украине предусмотрены огромные выплаты средств семьям погибших, которые предоставляют международные партнеры. С другой – бюрократия, из-за которой некоторые семьи больше года не могут их получить.

“И вот мобилизованные солдаты или человек, которому предстоит мобилизоваться, понимает, что не уверен, что его ловко используют по специальности. Не уверен, что его используют там, где он хочет служить. Не уверен, что его должным образом научат, экипируют и применят на поле боя. И он не уверен, что после его гибели или ранения помогут его семье. Какая после этого может быть мотивация?" – говорит экс-советник ОП.



Поэтому в Украине растет количество мужчин, погибших при попытке переплыть реку на границе с Румынией или перейти перевалы в Закарпатье, считает Алексей Арестович. По его словам, счет таких уклонистов уже пошел на сотни.

“Что нас не украшает. И вот выходит, что в России, которая деспотична, мы воюем с этой деспотией, мы свободная страна, свободное общество. В России 20 тысяч мужчин ежемесячно приходят в военкоматы добровольно. А у нас, таких свободных, полно кадров, когда сотрудники военкоматов хватают людей и силой тянут в армию. Это тотально деморализует страну. Оказывает ненадлежащее впечатление на иностранных партнеров. Сказать, что свобода воюет с тиранией – не очень похоже. Когда на свободе силой хватают людей и тянут в армию", – рассказал Алексей Арестович.

Экс-советник ОП считает, что тотально изменять систему мобилизации, поощрений к ней и социальную поддержку нужно было после первых 100 дней полномасштабной войны. Тогда, по его словам, если бы в Украине были проблемы с мобилизацией, то намного меньше, чем сейчас.

Ранее мы писали об электронном реестре военнообязанных. Читайте, какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег".

Читайте также: