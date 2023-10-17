Арестович рассказал о тайных переговорах по Украине: чего хочет Путин

Россияне ведут подковерные переговоры по Украине, шантажируя массированными ракетными ударами по объектам инфраструктуры.



Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Никакой тайны нет, – говорит Арестович. – Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ – Ред.) встречался с Нарышкиным (глава российской службы внешней разведки – Ред). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС".

На вопрос о том, что Россия пытается выторговать, Арестович выразил такое мнение: " Задача максимум – это Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым в составе России. Второе – я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви – это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки".

Арестович не исключает, что россияне кроме этого могут торговаться еще за ограниченные вооруженные силы.

Также к этому он добавляет, что приоритетом для россиян являются 4 вышеназванные области: " Чтобы подготовиться и лет через 10 повторить снова с более выгодных позиций ".

Резюмируя, Арестович говорит, что россияне также могут торговаться за снятие санкций – персональных и государственных.

"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию санкций".

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