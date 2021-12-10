Арестович рассказал о возможности привлечения Германии и Франции в СЦКК

В России выступили против этой инициативы.
Привлечение Франции и Германии в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон возможно, однако страна-агрессор Россия выступила категорически против этой инициативы.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" на телеканале "1+1".
"Что касается возможного привлечения Франции и Германии в СЦКК, то там рассматривается два варианта. Есть инициатива одной из сторон, они неформально предложили, что они готовы создать группу, которая войдет либо в СММ ОБСЕ, либо в СЦКК. Этот вопрос рассматривается, мы с этим предложением на ТКГ выступали, но российская сторона, к сожалению, это категорически отвергла", — сказал Арестович.
Читайте также: