Арестович рассказал, сколько человек попало в списки на обмен пленными с украинской стороны

Россияне подают в списки фейковых людей.

Сейчас в списках на обмен с боевиками — более 90 человек — это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавших в плен во время выполнения боевых задач.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время ток-шоу "Право на владу".

Он добавил, что 19 числа каждого месяца, начиная с июля 2020 года, формируются такие списки пленных.

"Но с этими списками есть одна интересная вещь: они (боевики — ред.) подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых людей, лиц, не существует. Они крутят эту волынку, потому что русские приучены торговать головами. Чечня научила, затем Сирия добавила. 16 человек из 90. Наши подтверждены все их — 16. Это длинная история. И почему не идет обмен — потому что эту историю направляют на прямые переговоры "ЛНР" с "ДНР", — добавил Арестович.

Ведущая Наталья Мосейчук добавила, что согласно сообщению "Слово и дело", в Донецкой и Луганской областях — 285 человек, которые были незаконно задержаны; 256 считаются пропавшими без вести. А по политическим мотивам на территории оккупированного полуострова преследуется 131 человек и 113 находится в местах несвободы.

"Вопрос заключается в том, что есть люди, которые содержатся там не будучи связанными с военным конфликтом. Статья, которую им предъявили "органы" самопровозглашенных республик, например, кража, разбой, неуплата алиментов. Поэтому столь сложно паритетно обменять", — резюмировал Арестович.

Ранее стало известно, что на обмене пленными зарабатывают немалые деньги.

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