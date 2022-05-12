Арестович рассказал, виноваты ли обычные россияне в войне против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что большинство россиян не виновато в войне против Украины.

Он подчеркнул, что агрессию против Украины граждане РФ поддерживают из-за того, что их "накачивали" пропагандой.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Я точно знаю, что большая часть вины лежит не на российском народе, а на российских властях. 51% — это вина режима. Если бы не было этой программы развращения в течение 23 лет, когда уничтожали людей, то есть они физически оставались, но им вставляли два провода – один на закачку пропаганды, второй – на выкачку всех человеческих чувств… Если это выключить, то они, во-первых, останутся пустыми куклами, во-вторых, не смогут сопротивляться, потому что это масса. Есть и фашисты. Масса не сыграет своей роли, а оппозиции хватит профессионализма справиться с фашистами. А потом — период лечения. И дай бог России не превратиться в либеральную империю. Я не соглашусь с тем, что российский народ имеет какой-то генетический недостаток. Нужно покончить с властью", — сказал Арестович.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак не покидал Киев, когда 24 февраля в Украине началась война.

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