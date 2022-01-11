Архилия, Иллинка и Гериций: какими именами родители называли новорожденных в 2021 году

Архилия, Иллинка и Гериций: какими именами родители называли новорожденных в 2021 году

Часто родители выбирают старинные и экзотические имена.

В прошлом году в Киеве на свет появилось около 30 тысяч малышей. Это каждый десятый из всех родившихся в Украине.

О том, какие имена предпочитают родители — 11 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Среди самых популярных в столице в прошлом году были — София, Мария, Злата, Соломия и Анастасия. Среди мальчиков – Матвей, Тимофей, Артем, Максим и Дмитрий.

Также девочкам давали имена – Архилия, Весна, Бель, Мрия , Иллинка, а среди родившихся в прошлом году мальчиков есть Илон, Клим, Бальтазар, Гериций и Элеазар.

Весна и Бальтазар: какими именами современные родители называют новорожденных

Напомним, ранее акушер-гинеколог Олег Маланчук рассказал о демографическом кризисе и что в будущем ждет Украину.

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