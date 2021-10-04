Архив Пандоры: как мир реагирует на крупнейшую утечку оффшорных данных в истории

Среди имен, которые засветились в документах — свыше десяти украинцев, в том числе и сам президент Зеленский.

Крупнейшая утечка оффшорных данных в истории — 6 сотен журналистов-расследователей со всего мира в течение года проверяли бумаги, схемы, аудио и видеофайлы, которые к ним попали. И теперь одновременно публикуют подтвержденные данные. Звучат имена известных мировых бизнесменов и политиков, бывших и нынешних.

Об этом говорится 4 октября в сюжете ТСН.19:30.

Британские Виргинские острова, Белиз. Кипр. Самоа — это просто солнечные острова с пальмами и пляжами. Это "денежные проводы", сквозь которые, освобождаясь от лишних налогов, льются миллиарды. Оффшорные фирмы создают параллельную экономику, которой не брезгуют бизнесмены мирового уровня, политики, звезды. 600 журналистов из 117 стран мира почти год проверяли информацию, которую слили международному концерну журналистов-расследователей. Среди имен, которые засветились в документах — свыше десяти украинцев.

Среди них самые богатые люди страны — Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, нардеп Александр Герега, глава администрации экс-президента Порошенко Борис Ложкин, окружение нынешнего президента: Сергей Шефир и Иван Баканов.

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И сам Зеленский. В 2012 году он с окружением создал сеть оффшорных компаний, ныне владеет недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США. Перед первым туром президентских выборов свою долю в центральном оффшоре на Виргинских островах Зеленский безвозмездно передал партнеру — Шефиру. Комментируя нынешнее расследование Офис президента сетует на коррупцию во времена Януковича, которая деловых украинцев якобы к этому принуждала.

"Для всех бизнесов в стране в то время актуальной задачей было юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", — объясняет советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

12 млн документов, 35 мировых лидеров, 300 политиков и чиновников — это глобальное мировое расследования в истории, которое наглядно демонстрирует десятки успешных схем, по которым работают оффшорные операторы-компании.

Новости мира: журналисты-расследователи публикуют оффшорные данные, которые получили в результате утечки

Чехия

Больше всего не повезло премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. У него сейчас выборы и расследования о тайно приобретенных виллах на Французской ривьере прозвучало как раз перед последними дебатами.

"Это события 2009 года, интересно они выбрали время, за 2 часа до дебатов. Здесь сейчас говорят что я отмывал деньги. Позвольте ответить, это важно. Деньги шли из чешского банка, я платил с них налоги, это были мои деньги и они затем возвращались обратно в Чехию", — оправдывается Бабиш.

В этом и дело: расследование не говорит, что по крайней мере часть из тех, о ком в нем говорится, нарушила закон. Оно просто дает широкой общественности представление о том, как политики и бизнесмены проводят свои сделки. Спокойнее из всех мировых лидеров до сих пор отреагировал король Иордании Абдулла II в. Представитель монарха заявил: Его Величество и не скрывает своего состояния в Соединенных Штатах и Великобритании.

Великобритания

А вот британскому премьеру и всей его Консервативной партии несладко: в больших вливаниях в нее теперь подозревают российского олигарха Федотова, который финансировал кампании аж 34-х консервативных депутатов.

"Я видел сегодня эту новость. Но все, что могу сказать — все пожертвования в нашей партии тщательно проверяют согласно правилам, которые вообще-то были установлены еще при прошлом правительстве лейбористов", — отметил британский премьер Борис Джонсон.

Роскошная квартира любовницы Путина в Монако; недвижимость в Великобритании на 700 млн долларов в семьи Алиева, президента Азербайджана. Это, говорят журналисты, обнародуют документы — только начало. И обещают на днях новые сенсации.

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