"Арифметическая ошибка": горсовет Кременчуга заказал игровые ноутбуки по 99 тысяч, подробности скандала

В Кременчуге Полтавской области разразился скандал вокруг тендера, который провел городской совет. Чиновники заключили договор на покупку 15 игровых ноутбуков по 99 тысяч каждый, всего на 1,5 миллиона гривен. Рыночная цена такой же модели значительно ниже и стартует от 60,5 тысячи гривен. После возмущения украинцев в Сети мэр Виталий Малецкий заявил, что технику якобы покупали для военных, а цена была другой.

Тендер на площадке публичных закупок ProZorro был объявлен 9 августа исполнительным комитетом Кременчугского городского совета.

О чем идет речь в тендере

Договор на покупку 15 ноутбуков Dream Machines RG3060-15 по 99072 гривен за штуку заключили с фирмой ООО "Активбуд-М". Закупку провели без торгов по постановлению №1178 с обоснованием "Украинская Освободительная Война". Сам договор не обнародован, поэтому никакие детали заказа неизвестны. Поставить технику должны до конца текущего года.

По данным YouControl, фирма-победитель "Активбуд-М" зарегистрирована в Кременчуге. С 2022 года фирма получила подряды в Полтавской области на 24 миллиона гривен.

Основной вид деятельности – оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. А по адресу регистрации фирмы в Кременчуге расположен строительный магазин.

Скриншот / Фото: ProZorro

Цена на ноутбуки значительно завышена

Ноутбук, который заказал игровой горсовет, имеет экран WVA QHD (2560×1440) диагональю 15,6″, процессор Intel i7-12700H на 2,3/4,7 ГГц, оперативную память 16 ГБ, память SSD 1000 ГБ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX3060 6GB.

На официальном сайте производителя Dream Machines эта модель ноутбука без операционной системы стоит 62 999 гривен. В магазинах такие ноутбуки стоят от 57 до 67,63 тысячи гривен. То есть на 42 тысячи дешевле, чем в договоре, заключенном горсоветом Кременчуга.

Ноутбук/Скриншот из hotline.ua

В самом же тендере на площадке ProZorro местный предприниматель пишет о том, что сумма объявленной закупки значительно превышает рыночную.

"Выходит 99 072 грн за единицу оборудования (1 486 080,00 грн/15 штук). Хотя средняя рыночная цена составляет 60 000 – 80 000 грн”, – отметил Артем Сухляк.

"Городской совет закупает игровые ноутбуки по завышенным ценам. Первое – зачем вообще госслужащим игровые ноутбуки? Они работают или играют? Второе – цена за единицу завышена. Актуальные цены для сравнения можно легко найти на сайтах магазинов, продающих оргтехнику”, – написал Сусин Н.А. в обращении к Государственной аудиторской службе.

Зачем горсовету такие ноутбуки

На проведенный тендер по завышенным ценам на технику обратили внимание журналисты еще 9 августа, когда появилась информация на ProZorro. Новость распространилась в Сети и вызвала негодование.

16 августа на скандал отреагировал городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. На своей странице в Facebook он заявил, что "опровергает фейковую новость о том, что якобы мэрия закупила для себя ноутбуки с переплатой".

Поставщик допустил "арифметическую ошибку"

Виталий Малецкий утверждает, что ноутбуки заказывали не для городского совета, а для военных, по их заявке. По его словам, недавно чиновники уже выполняли заказы на закупку техники, необходимой для работы защитников, и передали ее. Военные якобы попросили купить им еще одну партию. Какие именно военные – городской голова не уточняет.

“После подписания договора на приобретение новой партии ноутбуков мы обнаружили несоответствия в первичных документах: поставщик ООО “Активбуд-М” допустил арифметические ошибки. Договор с этим поставщиком был сразу расторгнут. Это подтверждается письмами от 11 и 14 августа (документы прилагаются). Таким образом, никаких переплат не было, как и самой закупки ноутбуков по завышенным ценам”, – написал он.

На своей странице Виталий Малецкий опубликовал письма от ООО "Активбуд-М", датированные 11 и 14 августа. В первом говорится, что фирма предоставляет уточненные документы на реализацию товара в связи с "арифметической ошибкой". Кроме того, директор фирмы пишет, что частично возвращает уже полученные средства за технику – 137 тысяч гривен. Заметим, что договор был подписан 3 августа, а 9 августа новости об этом появились в СМИ.

В письме от 14 августа ООО "Активбуд-М" уведомляет исполнительный комитет городского совета, что не имеет возможности поставить остаток товара согласно договору №348 от 3 августа и просит его разорвать.

Сайт ТСН.ua обратился к городскому голове Кременчуга, чтобы узнать, какие именно военные обратились с просьбой приобрести ноутбуки, и как договор заключили с ошибкой на более 450 тысяч гривен. Как только Виталий Малецкий прокомментирует этот инцидент – мы сразу опубликуем.

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