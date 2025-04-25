Арка над Чернобыльской АЭС больше не выполняет свою функцию: есть ли угроза

Последствия атаки русского дрона / © Associated Press

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Поврежденная российским дроном Арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС больше не выполняет своей защитной функции. Одно из крупнейших и самых сложных сооружений в мире, которое строили за счет и усилиями полсотни государств и международных организаций, 14 февраля разрушил российский дрон. Тление от пожара тушили 18 дней. А конструкция потеряла герметичность. Плановые работы по демонтажу старых конструкций под ней пришлось остановить на неопределенное время.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Как строили Арку

Арку над 4 энергоблоком Чернобыльской атомной станции строили 15 лет и потратили более полутора миллиардов долларов. Этот проект был настолько технологически сложным, что его называют современным аналогом египетских пирамид. Фактически Арка накрывает собой старый советский саркофаг, под которым, в свою очередь, спрятаны остатки разрушенного энергоблока. Этот объект должен был простоять еще 100 лет. Он был рассчитан на любое стихийное бедствие - на торнадо или землетрясение. Но, конечно, он не был рассчитан на боевые действия и на прямое попадание дрона или попадание ракеты.

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Что известно об атаке на Арку

Это было прямое попадание, говорят работники станции. 14 февраля, около двух часов ночи персонал и специалисты МАГАТЭ, которые постоянно находятся на ЧАЭС, услышали взрыв со стороны конфайнмента над 4 энергоблоком. Загорелся пожар. Пока выясняли масштаб разрушений, ужас испытывали все, кто хоть примерно представляет себе масштаб спящей под саркофагом угрозы.

Дрон с фугасной боевой частью, которой россияне снаряжают свои беспилотники для максимального взрывного поражения, летел на высоте 85 метров над землей, слишком низко, чтобы его могли распознать радары. Взрыв повредил около 50 квадратных метров покрытия и образовал сквозное отверстие. Разрушениям подверглась оболочка конфайнмента, оборудование под ним, системы вентиляции и энергопитания. От новой катастрофы отделяли считанные метры. «Шахед» попал в западную часть Арки, не задев старый саркофаг, который накрывает собой реактор и расположен в восточной части.

Под Аркой находится оборудование, предназначенное для демонтажа нестабильных конструкций старого саркофага. Это, в частности, специальные краны для подъема тяжелых грузов. Они и приняли на себя удар. Уникальная техника, созданная специально для этой работы, была уничтожена или повреждена. Очень непросто было ликвидировать пожар. Очаги тления тушили почти три недели.

Как ликвидировали возгорание

Дело в том, что покрытие Арки похоже на слоеный пирог. Под слоем стали и панелей минеральной ваты была мембрана из синтетического каучука, которая делала конструкцию полностью герметичной. И это она продолжала тлеть внутри еще много дней спустя.

Пожарные должны были резать специальные люки в кровле, чтобы добраться до очагов тления. Под слоем стали их не было видно, поэтому обнаруживали их с помощью тепловизоров. Таких разрезов сделали около двух сотен. Вода, которой тушили пожар, осталась внутри и свела на нет все усилия, которые прилагали работники, поддерживая внутри сухость воздуха, чтобы избежать коррозии.

Последствия атаки на ЧАЭС

Сотрудники станции постоянно мониторят радиационный фон. Уверяют, что все это время оно остается в норме. Прямой опасности от разгерметизации Арки нет. По крайней мере, пока. Однако теперь невозможно безопасно демонтировать нестабильные конструкции старого саркофага и разрушенный аварией 4 энергоблок. А это то, ради чего и создавался конфайнмент. В конечном счете более 600 тысяч кубометров радиоактивных отходов должны были достать и вывезти в хранилище, а на этом месте должна была зазеленеть лужайка.

Что кроется под саркофагом

На Чернобыльской станции существует макет того, что кроется под саркофагом. Он позволяет в деталях рассмотреть разрушенный энергоблок и то, как выглядит реактор через десятки лет после взрыва. Топливные сборки с остатками ядерного топлива, радиоактивная лава, образовавшаяся в результате взрыва, тысячи тонн зараженной пыли и все обломки конструкций энергоблока - вот масштаб работ, которые должны были происходить под защитой Арки.

"Есть места, где и дозы и уровни остались в тех же пределах, что и были. Потому что период полураспада некоторых элементов очень длительный. Сам саркофаг был рассчитан на 30 лет. Он позволил выиграть время. Нестабильные конструкции потому и называются нестабильными, потому что они временные. И здесь время играет нам не на руку. Без целого конфайнмента невозможно выполнять никакие работы по демонтажу. До 29-го года мы еще можем потерпеть, но потом все равно надо осуществлять демонтаж", - говорится в сюжете ТСН.

Как отремонтировать Арку

Главный вопрос – как можно отремонтировать Арку? На это пока нет ответа. Сейчас специалисты обследуют поврежденную конструкцию, чтобы выяснить это.

В эти весенние дни Чернобыль выглядит обманчиво безопасным. Даже рыжий лес, принявший на себя большую часть радиоактивного выброса во время катастрофы, и снесенный бульдозерами, ныне зарос новыми деревьями. Однако стоит лишь на шаг отступить от многократно очищенной дороги, уровень радиации подпрыгивает к опасному.

Дата публикации 21:19, 25.04.25 Количество просмотров 1 Разрушение защитной арки ЧАЭС: что известно об угрозе радиации после удара дрона

Эта местность сохраняет следы сразу нескольких катастроф. Вот ржавеют в воде баржи, доставлявшие грузы для ликвидации аварии на ЧАЭС. А рядом следы российской оккупации и вот теперь еще и атаки по защитной Арке. Звук «Шахедов» здесь слышен почти каждую ночь, говорят работники станции. Обычно русские дроны улетают очень низко. СБУ собрала обломки шахеда, повредившего конфайнмент. Эксперты спецслужбы пришли к выводу: этот удар россияне нанесли целенаправленно.

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