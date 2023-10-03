Армия будущего в Украине: будут служить и женщины, а оружие будет уметь держать каждый гражданский

Война в Украине продолжается. Украинские воины демонстрируют невероятное мужество освобождая от российских оккупантов города и села на востоке и юге нашей страны. Но, как говорят эксперты, эта война может стать затяжной, а армия должна меняться в соответствии с новыми условиями и вызовами, имея под боком такого подлого соседа – Россию.

Сайт ТСН.ua вместе с экспертами спрогнозировал, какой может быть будущая украинская армия, что нам нужно, чтобы выстоять и к чему готовиться.

Больше оружия – меньше армия

По словам Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке, заместителя начальника Генерального штаба (2006-2010 гг), будущая украинская армия должна быть прежде всего современной. Такая армия должна обладать новейшим вооружением, причем нужно исходить из того, кто наш самый большой противник, то есть иметь вооружение на порядок современнее, чем у страны агрессора.

"Кроме того, украинская армия должна быть высокопрофессиональной, подготовленной. А опыт ведения военных и боевых действий в нашей армии уже есть, как и профессионалы по военному делу. Они получили этот опыт с 2014 года, да и более чем за 1,5 года полномасштабной войны. Украинская армия должна быть всесторонне обеспеченной, а также иметь самую высокую мотивацию", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Он добавляет, что сейчас у нас армия, которая укомплектована поднявшимися на защиту государства людьми. Это гражданские люди, мобилизованные в армию после прохождения определенной подготовки и выполняющие поставленные задачи.

"Это не наемная армия, не армия куда все пошли по собственному желанию. Думаю, что после нашей победы, когда украинские войска выйдут на границы 1991 года, Россия никуда не денется, а вместе с ней останется угроза повторного нападения. Поэтому с учетом этого, нам нужно иметь именно профессиональную армию. Для этого ее нужно будет переформатировать и работать над усилением и усовершенствованием, учитывая все возможные угрозы", — добавляет Игорь Романенко.

Одними добровольцами не обойдемся

Эксперт говорит, что о количестве будущей украинской армии можно говорить только тогда, когда у нас прекратятся боевые действия.

"Если у нас будет меньше современной техники, то нужно иметь большее количество солдат. И наоборот, если достаточно современной военной техники, то слишком большой по численности армии не нужно. Все зависит от сил и средств, которые есть у противника. А в условиях мирной жизни нам стоит вернуться к контрактной армию, как это действует в развитых странах и в США. Контрактная армия – это наша перспектива. У солдат должна быть достойная зарплата и мотивация. Но, повторюсь, контрактная армия невозможна, когда Украина находится в состоянии полномасштабной войны. Уже сейчас видно, что на этой войне одними добровольцами мы не обойдемся, именно поэтому в армию мобилизуют гражданских в том количестве, которое нужно для сдерживания противника и ведения наступательных действий", — отмечает Игорь Романенко.

У солдат должна быть достойная зарплата и мотивация / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Швейцарский вариант армии

Военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская армия должна быть комбинированая.

"По моему мнению, противостояние с РФ растянется еще на многие десятилетия, особенно, судя по тому, как россияне формируют общественное мнение и воспитывают свое подрастающее поколение. Поэтому, нам, скорее всего, придется брать за основу смешанную систему армии, которая будет иметь основной скелет из кадрового состава, он будет постоянно развернут на территории всего государства. Конечно, с акцентом на севере и востоке Украины. Кроме этого в резерве должно оставаться 2-3 комплекта Вооруженных сил Украины, как в швейцарском варианте армии, когда за 36- 48 часов, в случае необходимости, можно мобилизовать от полумиллиона до 1 миллиона человек", – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Опыт Германии и Израиля

Кроме того, эксперт отмечает, что нужно усиливать систему гражданской защиты: обучать гражданское население навыкам обращению с оружием и оказанию первой медицинской помощи.

"К сожалению, милитаризации общества нам не избежать. Нужно будет брать на вооружение опыт Израиля, где службу в армии проходят мужчины и женщины. Также в Германии существует интересная многослойная система, где есть четыре вида службы: откуп, альтернативная служба, по контракту, по призыву. Нам нужно изучить эту систему. Конечно, что гендерное равенство должно присутствовать в рядах наших Сил обороны, куда входят территориальные силы обороны и добровольческие формирования. Все это нужно объединять в единую систему координации и с постановкой соответствующих задач. Вся страна должна быть готова в случае возникновения повторной угрозы внешнего вторжения. Поэтому женщины, подчеркну, на основе гендерного равенства, должны тоже присутствовать в рядах Сил обороны Украины ", — отмечает Олег Жданов.

Женщины тоже должны присутствовать в рядах Сил обороны Украины / Фото: mil.gov.ua

Будущая армия будет зависеть от экономики Украины

Эксперты подтверждают, что украинская армия по окончании войны будет обладать огромным опытом ведения боевых действий. Но подчеркивают, что вопрос не в количестве армии, а в возможности государства ее финансировать.

По словам Игоря Тышкевича, эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, после окончания войны, в Украине будет наблюдаться демографический кризис, но в то же время мы будем иметь большое количество людей, уже имеющих реальный боевой опыт. И это будет давать нам определенное преимущество.

"Другой вопрос: каким будет позиционирование Украины на мировой арене. Будет ли это армия, которая останется в Украине, или ее будут активно вовлекать в другие международные миссии. Как будет на самом деле – мы этого не знаем. Все зависит от международного авторитета Украины, а также от последовательности государственной политики, ее целесообразности и приоритетов», – отмечает сайту ТСН.ua Игорь Тышкевич.

Что касается вопросов количества новой украинской армии, то, по мнению эксперта, она напрямую зависят от возможной военной угрозы и объемов бюджета.

"Сейчас мы имеем военную и экономическую поддержку от партнеров. Если говорить об экономической, то она покрывает около половины потребностей Украины. И собственно Украина сегодня держится благодаря международной поддержке. Если говорить о военной поддержке, то она покрывает около 40% расходов. Смотрите, допустим — заканчивается война, но будет ли продолжаться военная поддержка, чтобы платить большие зарплаты нашим военным? Я думаю, что нет. Вопрос номер два: будет ли продолжаться внешняя поддержка на расходы для армии. Думаю, что тоже нет. Потому что финансирование армии в любом случае является прямой обязанностью или прерогативой именно национального правительства. Было бы странно, если бы в мирное время США, Польша или другая страна финансировали украинскую армию, а не собственную. Поэтому численность армии и наличие новейшего вооружения будут зависеть от того, справится ли Украина с процессами трансформации государства после войны", — объясняет сайту ТСН.ua Игорь Тышкевич.

Количество новой украинской армии напрямую зависит от объемов бюджета / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он добавляет, если Украина попытается восстановить политическую и экономическую систему, действовавшую до 2019 года, то мы, в лучшем случае, получим армию образца 2019-2020 годов. И не потому, что нет компетентности, а потому, что у нас просто не хватит средств. А в таком состоянии государство будет не в состоянии удерживать большую армию.

"Если мы успешно проведем уже упомянутую трансформацию государства и предложим собственный функционал в сфере безопасности нашим партнерам, тогда возможны другие опции. Но все это, повторюсь, зависит в первую очередь от того, какой будет украинская политика (внутренняя и внешняя) после войны, а также от того, какой будет украинская экономика после войны", — добавляет Игорь Тышкевич.

Нужно не растратить потенциал

Эксперт отмечает, что в Украине можно создать малую по количеству, но контрактную армию, с большими зарплатами.

"Условно говоря, мы можем удерживать армию, например, в 30 тысяч человек. У них будут очень высокие зарплаты и хорошие условия. Но здесь вопрос, будет ли при этом удовлетворена Россия, если мы сократим свою профессиональную армию до такого количества? Думаю, они будут аплодировать стоя. Поэтому, подчеркну, что после войны, у нас будет запас 10 лет и людей, которые имеют реальный боевой опыт. И нам очень желательно не потерять этот потенциал", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что значительно меньшая часть находившихся в резерве людей, но до этого служивших в АТО, с началом широкомасштабного вторжения пришли на защиту страны и именно они оказали огромное влияние на дальнейший ход войны. Они попали в армию не с улицы, а уже значительно подготовленными и с большим опытом ведения боевых действий.

В Украине уже есть сотни тысяч военных, имеющих уникальный военный опыт / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Сейчас таких резервистов мы получим в сотни тысяч больше. Здесь вопрос: целесообразно ли их держать в армии? Ответа у меня нет. Но у нас есть 10 лет времени, чтобы определиться: что нам нужно для того, чтобы гарантировать своему народу безопасность, причем без надежды на международных партнеров, а на то, что мы сами сможем сделать. Второй вопрос: сколько денег нам на это нужно? А также ответить на вопрос: способна ли отечественная экономика в ее нынешнем состоянии продуцировать такую часть денег? Если нет, то, что мы должны сделать с нашей экономикой, чтобы это стало возможным. Получив четкие ответы, мы сможем принять взвешенное решение при комплектовании будущей украинской армии", — заключает Игорь Тышкевич.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как изменялись расходы на Вооруженные Силы Украины с 2014 года.

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