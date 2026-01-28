Армия Путина атаковала церковь, где прятались люди: жуткие подробности обстрела Одессы (фото, видео)

Россияне атаковали Одессу / © ТСН

Реклама

В Одессе сегодня день траура. Накануне враг ударил по региону полусотней «Шахедов» — три человека погибли, более трех десятков пострадали. Среди них — шестеро детей и беременная женщина на 39-й неделе. В результате ночной атакироссийских террористов изуродованы полсотни жилых домов. В одном — обвалились сразу три этажа. Поисковая операция длилась более полусуток.

Больше о трагедии — в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Поиски людей под завалами

Около двух ночи Одессу атаковали с полтора десятка ударных дронов. Большинство «Шахедов» российские террористы намеренно направляли на жилые дома, детские сады и даже церкви. В четырехэтажке в одном из районов города от прямого попадания обвалились сразу три этажа. Спасатели начали работу под угрозой новых обвалов.

Реклама

Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС Одесской области: «Пожарным удалось ночью спасти 14 человек, из них три ребенка. В основном люди были заблокированы в своих квартирах. Рядом с данным домом установлен сейсмографический прибор для того, чтобы мы могли следить за колебанием в конструкциях здания, потому что могут быть обвалы».

Для поиска людей привлекали кинологов. Пес Хаку работал на завалах с пяти утра, подавая голос там, где под бетонными плитами могли быть живые.

Дарья Титаренко, кинолог: «Завал достаточно сложный для того, чтобы собака ходила по нему. Он давал отметку, отметка у него — лай. Мы с разных сторон подходили, ждем результат».

Что известно о погибших

Все время на месте работали психологи, помогая людям справиться с паникой и истерией. Особое внимание было приковано к господину Евгению, чья дочь жила на третьем этаже разрушенного подъезда и не выходила на связь.

Реклама

Евгений Михайлович, отец пострадавшей: «Звоню ей, гудок идет, но трубку она не берет. Я вчера вечером с ней говорил. Она в хранилище не шла, была дома. Обычно в коридор выходила и становилась между двух стен, но, как видите, все развалено — и коридор тоже».

Чуда не произошло — позже спасатели нашли под обломками мужчину без признаков жизни и дочь господина Евгения.

Поисковые работы завершились и на другом объекте — поврежденной девятиэтажке. Там в собственной квартире на третьем этаже нашли погибшим 87-летнего Владимира Жеволопенко. Соседи говорят: дедушке было трудно ходить, он жил один.

Каролина, соседка погибшего: «Видимо, не смог выбраться, и никто помощь не оказал, все начали бежать, и он остался один. На третьем этаже влетел „Шахед“, а его квартира была рядом, может, задохнулся».

Реклама

Обстрел церкви

Террористы атаковали даже здание церкви «Святая Земля». Там бушевал пожар, а в помещении на момент удара находились люди.

Александр, пастор церкви: «Именно вот здесь, в этом закоулке, спрятались шестеро наших людей, которые здесь ночевали. Сюда прилетел „Шахед“. Ребята спрятались и спаслись — повылетали двери, поразбивали им головы, руки, ноги, они поцарапаны, но живы и целы».

Состояние пострадавших

В течение дня количество раненых возросло до более тридцати человек. 12 человек госпитализированы. Среди них — двое детей и беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести. В Одессе и области усилены меры безопасности, а коммунальщики продолжают ликвидировать последствия самой масштабной атаки последнего времени.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 08:00 новости 28 января. День траура в Одессе! Starlink на «Шахедах»! Киев без света и тепла!