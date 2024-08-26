Армия Путина на год оставила 20-тысячный город на Днепропетровщине без воды: когда ситуация улучшится

Больше года без водоснабжения живут жители города Апостолово, на Днепропетровщине. Проблемы начались после российского теракта на Каховской ГЭС. Новый водопровод, который должен обеспечивать Апостолово построили, впрочем, дата пуска несколько раз переносилась. В середине августа на всех уровнях отчитались, что он наконец-то начал работу. Однако апостоловцы до сих пор выстраиваются в длинные очереди к скважинам, чтобы набрать хоть несколько бутылей воды.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

После подрыва Каховской дамбы, больше года назад, вода в Апостолове исчезла. Первоначально город поддерживали международные организации. Но чем дальше помощь уменьшалась, с проблемой люди должны справляться самостоятельно.

В прошлом году в Апостоловом попытались давать воду из местного пруда. Это был временный, экстренный вариант. Однако его хватило всего на несколько месяцев. А из кранов бежал в основном ил.

Люди набирают воду в водоеме

Едва ли не единственным источником воды для Апостолово стали скважины. На 20-тысячный город их сделали пять. Поэтому каждый день за технической водой огромные очереди.

Татьяна с дочкой приехали за водой. Набирают сразу несколько десятков бутылок. В таком режиме живут уже больше года.

"Я работаю в другом месте, выходная только одну неделю, за одну неделю мне надо навозить воды, чтобы хватило пока я буду выходная до следующего раза. Отец наш в рядах ВСУ, он не смог нам помогать", - говорит жительница города Апостолово Татьяна Коцюба.

На днях с визитом на Криворожье был Владимир Зеленский, ему отчитались о запуске всех веток водопровода. Впрочем, до апостоловцев питьевая так и не дошла.

"То у нас качество насосы ломаются, то трубы похитили, наша власть никак не реагирует на нас, были митинги, были обращения", - объясняет Татьяна Коцюба.

После подрыва Каховской ГЭС, на Криворожье начали строить водопровод из реки Ингулец до Южного хранилища. Он должен обеспечить сам Кривой Рог и близлежащие громады питьевой. Недавно заработала его четвертая ветка, та самая что должна дать воду в Апостолово.

"Мы сегодня надеемся, что в течение 10- 15 суток мы получим возможность подавать воду на Зеленодольск и на Апостолово", - говорит руководитель государственного промышленного предприятия „Кривбаспромводоснабжение“ Егор Харитонов.

Впрочем, за более чем год без воды, канал несущий питьевую в Апостолово превратился в пустыню. Сейчас, когда запустили четвертую ветку водопровода «Ингулец - Южное» он понемногу заполняется. Однако темпы медленные, потому что объем воды, которая сегодня поступает в канал в десять раз меньше, чем раньше.

Поэтому апостоловцев в очередной раз просят подождать появления воды две три недели. Местные говорят, надеются, воду в кранах таки увидеть.

Жители Апостолового набирают воду

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