Армия Путина уничтожает большой город в Украине: постоянная воздушная тревога и взрывы

Херсонщину россияне без остановки атакуют беспилотниками, а областной центр - под непрерывным огнем артиллерии. За прошедшие сутки снаряды летели по центру города. Уцелевших домов там с каждым днем становится все меньше.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Ваниной.

В Херсоне постоянно звучит сигнал воздушной тревоги - оккупанты обстреливают город артиллерией. В один из домов в городе "прилетает" уже не впервые.

"Сегодня удар пришелся еще раз сюда, уже и дома нет, развалили крышу, и окно вылетело", - говорит местная жительница.

Последствия обстрела Херсона

Обломки от взрыва разлетелись вокруг, наделали беды в доме напротив. Жительница одной квартир успела спрятаться в коридоре, несмотря на то, что все побито, родные стены уберегли.

"Оно все бахнуло, полетела пыль, ужасно. Я бросилась бежать в коридор, потому что я прячусь в коридоре. В этой комнате цветы все попадали, все, я сейчас буду здесь подметать, все повываливалось. Обломок летел, вот он сюда влетел, дыра насквозь", - говорит потерпевшая.

Вокруг воронки, поломанные заборы, поваленные ветки, дыры в стенах, выбитые стекла. Люди остаются, чтобы привести все в порядок и жить дальше.

Оккупанты обстреляли Херсон

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уцелевших домов в центре все меньше! Бьют по домам, которые уже и так уничтожены

Напомним, российские войска утром 14 марта обстреляли Херсон, попав по гаражному помещению автотранспортного предприятия.

Читайте также: