Армия Путина уничтожает Херсон: что известно о массированных обстрелах и что говорят местные

Россияне продолжают обстреливать Херсон: за сутки одна и та же многоэтажка дважды становилась мишенью оккупантов. Повреждены медицинские и образовательные учреждения. Одна из старейших в городе школ почти полностью выгорела.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Оккупанты сегодня с утра беспощадно бьют по Херсону из всех видов оружия. Под обстрелы попали жилые кварталы. Здесь вместо окон в домах – черные дыры, квартиры и фасады разбиты.

"Этот прилет был резкий, оно шандарахнуло за секунды. Я упала, оглушило и слышу, что все рушится", — говорит местная.

Одна из многоэтажек дважды в сутки становилась враждебной мишенью. Взрывы были очень сильные и громкие, говорят местные. 37-летняя женщина получила обломочное ранение головы и взрывную травму.



Российская армия продолжает воевать с Херсонскими медицинскими и учебными заведениями. В полшестого утра была обстреляна одна из старейших школ города — под вражеский удар она попала не впервые. В школе был только телохранитель, ему удалось спастись.

"Ох любят нас орки, сильно любят", – говорят херсонцы, комментируя последствия обстрелов.

Также была обстреляно село Антоновка — ранения получила пятидесяти двухлетняя женщина, ее пришлось госпитализировать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российский террор Херсона: дважды обстреляли одну и ту же многоэтажку!

Напомним, оккупанты с самого утра обстреливали Херсон. В течение суток на Херсонском направлении российская армия из артиллерии обстреляла Тягинку, Ивановку, Антоновку и Херсон.

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