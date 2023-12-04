Армия Путина уничтожает Херсон и область: что известно о погибших и последствиях обстрелов (видео)

Российская террористическая армия продолжает обстрелы Херсона. Накануне оккупанты убили двух человек и еще 8 ранили. Россияне били по жилым кварталам, медицинским учреждениям и магазинам. Больше всего пострадала многоэтажка, в которой повреждены квартиры и фасад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Херсоне накануне враг крыл огнем жилые кварталы – попал в многоквартирный дом. Пожилая женщина погибла на остановке рядом с многоэтажкой. Шесть горожан получили травмы, их госпитализировали.

"Был очень сильный взрыв. Выбита полностью рама с окнами и дверь в комнату", — говорят местные.

Еще одна потерпевшая обратилась за помощью к медикам уже утром. 39-летняя херсонка накануне во время обстрела тоже была возле остановки. У нее взрывная травма.

Обстрел Херсона

Атаковали оккупанты и область. В поселке Садово смертельные травмы в собственном гараже получил 78-летний мужчина.

А последствия масштабные, кроме жилых домов, повреждены две больницы, админздание в Херсоне, научно-исследовательское учреждение, инженерное сооружение в Херсонском районе, магазины в Бериславском районе.

Российская армия обстреливает область из минометов, танков, авиации и "Градов".

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Напомним, 3 декабря российские обстреляли Центральный район Херсона с левого берега. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

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