Армия Путина уничтожает украинские села и города у линии фронта: "Если полдня тихо – это праздник"

Россияне не прекращают терроризировать Херсонщину. В последние недели, кроме артиллерии и авиаударов, они охотятся на мирных жителей с дронов. Большинство раненых пострадали именно из-за беспилотников, которые сбрасывали на них взрывчатку. Доходит до того, что власти просят людей не выходить из дома. За последние сутки из-за вражеских атак в области травмированы 11 человек, 1 человек погиб.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Ваниной.

Женщина рассказывает, как она гуляла с собаками, однако оказалась под российским обстрелом.

"Я шла домой, с подругой. И она рядом шла, шли мои две собаки. Им хоть бы что, ни одной царапины, все на меня. Взрывалось так у ног. Мелкие осколки пошли на ноги", - говорит она.

Попавшая под обстрел женщина

Российские военные из артиллерии также обстреляли и дома. Количество разрушений в городе увеличивается каждый час. Без пострадавших обходится только, если снаряды попадают в пустые дома, из которых уже выехали люди.

оккупанты уничтожают квартиру херсонцев

За заброшенными квартирами ухаживают соседи, но говорят - сделать с обстрелами оккупантов ничего не могут. Херсонец ухаживал за домом друзей. Теперь его нет.

"У соседа там стенка на сарай упала, сарай провалился. И здесь каждый день, каждую ночь. Здесь без перерыва. Если полдня тихо, то это очень большой праздник", - говорит он.

Последствия обстрела

Оккупанты говорят — обстреливают военные объекты. В руинах же гражданские предприятия, как троллейбусное ДЕПО. Здесь враг разбил 24 троллейбуса и гаражи. Повредил контактную сеть. Ее ремонтируют.

Новости ТСН 14:00 12 августа. РФ терроризирует Херсонщину, Афины в дыму, летняя жара возвращается

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