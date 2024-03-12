Армия РФ убегала перед российскими добровольцами – последние детали прорыва границы

К таким рейдам, конечно, можно относиться скептически, впрочем, для Украины, что бы и как там ни было – это плюс.

Путинская армия сбегает, как бы это ни звучало, с территории России. Освободительные силы заявили, что взяли под контроль еще один городок. Что происходит на территории РФ сейчас, где горит, кто отправился в вечный полет, говорится в эксклюзиве Виктории Гнтатюк TSN.ua.

"Черный вторник" в России

12 марта перевернуло вверх дном Россию. Прямо перед выборами Путина против Путина пошли россияне. Речь идет о легионе "Свобода России", РДК и "Сибирском батальоне", которые сформированы из граждан РФ. Именно члены этих добровольческих формирований пытаются донести до сограждан, что Россия без Путина существует, но простыми болтовнями здесь ничего не изменить, ведь кремлевский диктатор понимает только язык силы и оружия.

Итак, с утра в Курской и Белгородской области шли стрелковые бои. Еще до обеда лидер силового крыла российской оппозиции Илья Пономарев заявил, что под контролем оппозиции находится первый населенный пункт.

А уже после обеда Легион "Свобода России" заявил, что под свой контроль добровольческие формирования взяли еще один городок, где за несколько часов до этого шли бои. Но что-то путинские воины испугались и куда-то убежали.

Также добровольцы говорят, что уничтожили еще один вражеский БТР, который до этого поджег жилой дом местных. Что интересно, тушить огонь никто не спешит, похоже, из города срочно бежали не только солдаты "второй армии мира".

Тем временем весело и россиянам в Белгороде. Там неизвестные беспилотники атаковали здание администрации, как следствие: вылетели окна и двери.

Самолетопад

Кажется, безделушки, но приятно. Но сейчас будет еще приятнее. Вылетают в России не только окна или горят нефтебазы, но и в вечный полет отправилось за полсутки несколько самолетов. Вот, например, над Белгородским лесом утром якобы сбили Су-27.

Впоследствии распублики публикуют видео, как над Ивановской областью в РФ в "вечный полет" отправляется еще один военно-транспортный самолет Ил-76.

Сколько россиян удалось "минуснуть"

К слову, местные пропагандисты пишут, что на борту Ил-76 находились 15 человек – 8 членов экипажа и 7 пассажиров. И все они уже в гостях у Кобзона. Кстати, о причинах падения самолета российские власти сообщили мгновенно – техническая неисправность двигателя из-за попадания в него голубя. Вот такая вот "голубка мира" летает по России.

Неудивительно, если потом они начнут говорить, что Украина все-таки надрессировала боевых голубей и теперь они наводят ужас на россиян.

Ложь Минобороны РФ

Ну а еще в "минубивствах" РФ наконец-то отреагировали на заход танков на территорию РФ. Точнее, как всегда – все возразили и заверили, что "все атаки были отбиты", а "нарушения государственной границы недопущены".

А как россияне в самой России убегают, то да, выдумка. Ранее мы отмечали, что местные не мешали бойцам добровольческих формирований заходить в населенные пункты. Так вот, это не все, в этих районах начинается флешмоб. В Курске двое неизвестных ребят начали разрисовывать стены домов в цвета флага Легиона "Свобода России".

Между тем представители РДК отметили, что власть в России может быть свергнута только силой. А представители Сибирского батальона призывали присоединяться к ним.

Плюсы для Украины

По факту для России и россиян это последний шанс на нормальное существование. К таким рейдам, конечно, можно относиться скептически, впрочем, для Украины, что бы и как там ни было – это плюс, ведь такие походы или рейды могут положить этому начало.

Выборы под вопросом?

Словом, как бы то ни было, это еще не все интересное, что произойдет в ближайшие дни. Ведь не забывайте, что на носу так называемые выборы РФ – уже в это воскресенье, 17 марта. Тем более что первые избиратели уже идут на выборы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОСВОБОДИЛИ НЕСКОЛЬКОКО НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ В РОССИИ! АРМИЯ РФ БЕЖИТ!

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