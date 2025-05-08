Армия РФ убила ракетой 6-летнего Борю, который мечтал о конце войны: что известно

6-летний Борис, убитый россиянами / © ТСН

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Стали известны новые подробности о 6-летнем Борисе Зинченко, которого на днях в одном из сел Сумской области убила российская ракета.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua руководительница детского сада Елена Барабан, воспитанником которого был этот мальчик, он был единственным ребенком в семье, запомнился коллективу как любознательный и улыбающийся ребенок.

«В садик Боречка ходил каждый день. Мальчик принимал участие во всех наших мероприятиях, был очень хорошим ребенком. В тот день отец его забрал в обеденное время, они поехали по своим делам. Вечером стало известно, что произошла трагедия. Могу добавить, что их семья готовилась к выпускному, мальчик был в старшей группе, уже собирался идти в школу. Мечтал о том, чтобы поскорее закончились бомбардировки и война. Старшие детки уже все понимают…», — рассказала нам Елена Барабан.

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Руководительница старостинского округа, где произошла трагедия, Елена Ситало, в комментарии для ТСН.ua рассказала, что вместе с ребенком получили смертельные ранения еще два человека — 20-летняя девушка и 41-летний мужчина, которые в тот момент находились в центре села.

«Этот мальчик жил, радовался, дебоширил… Этот прилет был первым с такими последствиями, до этого как-то обходилось. Также пострадали еще четверо детей школьного возраста, которые играли в тот момент возле двора, пострадал также мальчик 1999 года рождения, он находится в реанимации, борется за жизнь, объявлен сбор средств, чтобы помочь. Наши люди молодцы, очень активно помогают», — рассказала нам староста округа.

Напомним, россияне накануне обстреляли пригород Сум. На месте трагедии погибли три человека.