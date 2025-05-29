Армия РФ уже в новом регионе: эксперт оценил угрозы для глубины Украины

Армия РФ наступает в Сумской области / © ТСН

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В Сумской области из-за боевых действий и попыток армии РФ продвинуться дальше продолжается эвакуация гражданского населения. Об этом на официальной странице в соцсети сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«Продолжается эвакуация с прифронтовых территорий. В общей сложности из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек», — сообщил глава области.

О сложной ситуации официально говорят и пограничники в комментарии для ТСН.ua.

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«Ситуацию на линии фронта и ситуацию по всем направлениям комментируют органы военного управления, но по отдельным участкам Сумской области отмечу, что Россия продолжает использовать тактику малых штурмовых групп», — говорит в комментарии для ТСН.ua спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко .

И продолжает: «Это касается направления населенных пунктов Басовка и Журавка, где они наиболее активно проявляются. Но за последнее время видим дальнейшее расширение зоны, территории, где эти малые штурмовые группы пытаются зайти. Это левее Журавки, направление населенных пунктов Веселовка и Владимировка».

По данным Госпогранслужбы, армия РФ продолжает ежедневно направлять такие группы на территорию Украины, фактически не считаясь с потерями.

«Ежедневно силы обороны Украины их уничтожают, но одни умирают, а другие идут дальше по приказу российского командования», — говорит Демченко.

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По его словам, Россия в Курской области накапливала силы и продолжает их держать с тех пор, как силы обороны Украины начали операцию в пределах Курщины.

«Поэтому эти силы россияне использовали для того, чтобы атаковать силы обороны Украины тогда и продолжают это делать. И, собственно, из числа этих сил они используют сейчас малые штурмовые группы, которые начинают пытать переходить нашу границу», — говорит спикер пограничников.

Возможный главный замысел армии РФ

О вероятном развитии событий в Сумской области военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорит, что не исключается попытка врага как можно ближе продвинуться к областному центру.

«Я вижу такое, что россияне, к сожалению, будут продолжать наступление. Ни о какой буферной зоне речи не идет, это выдумка. Прикрываются этим, а действительно наступают. Но точно мы не знаем об их ресурсах — количестве личного состава, техники. Конечно, такие маневры они рассматривают как и отвлечение внимания», — не исключает Ступак.

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«Но насколько глубоко они зайдут. Сейчас продолжается эвакуация сел, приближенных к приграничью. Армия РФ увеличивает свое присутствие. На мой взгляд, один из угрожающих сценариев — подход к городу Сумы и начало обстрелов северных окраин артиллерией, дронами. Тем, чем они любят, чтобы создать панику, напряжение. Думаю, такой план у них есть», — говорит Иван Ступак.

При этом он считает, что угрозы продвижения захватчиков в сторону Киева нет.

«У них не хватает для этого личного состава. Они прекрасно понимают, что даже те 60 тысяч, которые у них есть, тоже несут потери. Думаю, что в направлении Киева они не растянутся. На Сумы могут попытаться. Конечно, эти маневры, это продвижение на разных направлениях могут быть отвелечением внимания», — не исключает аналитик.

Ранее сообщалось о том, куда Путин направит летнее наступление оккупантов.

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