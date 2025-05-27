Армия РФ уже в новом регионе Украины: эксперты назвали завтрашние сценарии войны

Армия РФ начала наступление на Сумщину / © ТСН

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Армия РФ контролирует 4 села в Сумской области, боевые действия продолжаются в окрестностях шести населенных пунктов региона — об этом официально сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его данным, противник пытается продолжить продвижение.

«На территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады", — сообщил глава ОВА на странице в соцсети.

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И добавил: «Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой «буферной зоны». Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады».

Какое развитие событий возможно теперь на Сумщине, куда и как может пойти армия РФ на новых направлениях — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Врага интересует реализация политической цели Путина по созданию так называемой буферной или санитарной зоны в приграничье Сумской, Харьковской — и в перспективе Черниговской — областей», — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: «Такую задачу Путин в прошлом году определил своей армии. В мае началась масштабная наступательная операция россиян на севере Харьковщины. Враг смог зайти на 3-6 км в районе Волчанска и все застопорилось».

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Развитие событий на Сумщине

На этот вопрос бывший спикер Генштаба ответил так: «Касательно Сумской области. Враг пытается оттеснить украинские Силы обороны с определенных участков фронта на территории смежной Курской области. Пытается создать условия полуокружения нашей группировки».

И продолжает: «Обратите внимание на линию государственной границы. Населенный пункт Новенькое фактически с трех сторон окружен границами, за которыми находится РФ. В таких условиях удержать этот населенный пункт крайне тяжело. Также известно, что группировка российских войск численностью от 45 до 60 тыс. шатается в Курской области, частично находится в приграничье Сумщины. Есть ли вариант того, что они и дальше будут продвигаться? Ответ на этот вопрос чисто и исключительно зависит от ресурсных возможностей украинской армии».

По мнению Селезнева, если ВСУ удастся сформировать мощный заслон, то у врага вряд ли что-то получится.

«Если нет — вполне вероятно, что враг будет пытаться дальше продвигаться вперед. Но для продвижения на город Сумы, для его блокирования или оккупации у врага просто физически нет ресурсов. Несколько десятков тысяч — это не несколько сотен тысяч», — говорит эксперт.

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И подчеркивает: «Почему я так уверенно говорю — сейчас группировка российских войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации насчитывает около 80 тысяч. Какие там территориальные достижения? Масштабных изменений нет. Конечно, риски для нашего областного центра растут из-за активного применения врагом дронов и ракет».

По мнению Селезнева, наступательные действия армии РФ в Сумской области развития не получат.

«Конечно, враг может понабирать с других участков фронта свои резервы и ресурсы. Но мы это отслеживаем, и для россиян может произойти беда. Как это произошло в Белгородской области. Россия потеряла контроль над одним из населенных пунктов из-за того, что слишком уверенно чувствовала себя на территории Суджанского и прилегающих районов Курской области», — говорит аналитик.

Как оказалось, многие пользователи соцсетей обратились с вопросами к сумским властям под соответствующим постом с вопросами о том, куда же делись и вообще были ли фортификационные сооружения, которые должны были остановить или замедлить наступление врага. Ряд таких вопросов пользователи соцсетей оставили под постом главы Сумской ОВА.

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«Как это вообще стало возможным притом, что область готовили?», — оставил комментарий один из пользователей. Еще одна из комментаторов эмоционально написала следующее: «А они сидят на нашей территории, и мы будем ждать, пока придут в дом есть борщ за столом?»

В свою очередь, Владислав Селезнев говорит, что строить военные фортификации очень близко к границе нерационально.

«Во-первых, враг не дал бы их построить близко. Прилеты минометных систем там разрушили бы все. Основные линии обороны размещаются на определенном расстоянии от госграницы (дальше, чем те села, которые сейчас контролирует армия РФ — Ред.) Это нормальная практика», — говорит Селезнев.

Сложная судьба приграничья

В свою очередь глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что враг зашел в села Сумской области не в результате быстрой операции или скрупулезно спланированной.

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«Это села, с нескольких сторон окруженные российскими границами. Во-вторых, это населенные пункты, которые подвергались сильнейшим обстрелам. Это территории, по которым россияне в свое время заходили, пытаясь прорваться в сторону Киева», — говорит эксперт.

По его словам, так географически сложилось, что основные оборонные фортификации расположены так, что некоторые населенные пункты не охватываются этими линиями.

«Для многих неприемлемо то, что эти села под контролем врага, потому что важен каждый клочок земли. Но в условиях военного положения держать там подразделения, которые в любой момент могли оказаться в окружении — тоже неправильно. Эти населенные пункты простреливаются, поэтому враг там тоже не строит своих опорных пунктов. Российская пехота лезет, прет на территорию, которая была нейтральной зоной между двумя армиями», — говорит Тимочко.

К этому он добавляет, что на территории Курщины также была такая ситуация, когда определенная территория приграничья определенное время не контролировалась россиянами.

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«Такая фатальная судьба приграничья. И у нас, и у россиян. Армия РФ, создав информационную кампанию про свое наступление, сейчас пытается придать ей военные очертания. Для того, чтобы раскрутить как масштабную наступательную операцию», — говорит Тимочко.

По его мнению, захватчики в ближайшее время постараются построить там оборону.

«Чтобы предотвратить Курск-2. Они опасаются, что мы проведем наступление там, где они в свое время двигались в Украину», — предполагает эксперт.

Иван Тимочко также добавляет, что, по его субъективному мнению, масштабной наступательной операции, например, на город Сумы враг не сможет провести.

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«Аргументирую это тем, что в прошлом году армия РФ насчитывала в Украине примерно такое количество войск, как и сейчас. Они могут часть войск с Курщины перебросить в Сумскую область. Но те силы, которые были в Курщине, давали возможность во время тяжелых боев давить на украинскую армию. Было потрачено 8 месяцев и по большому счету 100% результата не достигли», — говорит Тимочко.

Резюмируя, он добавляет: «А наступательная операция только на старте требует минимум 50-100 тыс. личного состава. На этом направлении это будут большие потери, нужен подготовленный резерв. Подготовлен не хуже того, что примет участие в наступательной операции».

Ранее сообщалось о том, что Россия меняет направление своего наступления и перебрасывает силы с Донбасса.

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