Армия России двигается с Курщины на Сумщину: где продолжаются боевые действия и есть ли угроза для Сум

Российская армия продвигается в Курской области. Более того, враг пытается зайти на территорию Сумской области.

Что происходит на Курском направлении сейчас, почему ВСУ отступают и есть ли угроза Сумщине – читайте в материале ТСН.ua все, что известно.

Курская область и Сумщина: где продолжаются боевые действия

Вблизи Сумщины россияне концентрируют подразделения, участвовавшие в Курской операции, сообщило ОТУ "Северск".

18 марта местные власти на пограничнье Сумщины заявили, что ситуация с безопасностью значительно ухудшилась и призвала местных жителей эвакуироваться.

В то же время вечером в Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на границе Сумщины с Курщиной находится под контролем Сил обороны.

"Информация, распространяющаяся в соцсетях по продвижению подразделений РФ вглубь территории Сумщины, не соответствует действительности. Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что украинские защитники успешно останавливают их. В то же время ВСУ продолжают удерживать территории в Курской области.

В то же время журналисты The New York Times и The Wall Street Journal побеседовали с украинскими военными на Курском направлении. Они рассказывают, что российские войска прорвались в тыл украинской группировки войск 8 марта. Уже 10 марта несколько украинских подразделений в Судже получили приказ отступать.

По словам военных, с которыми общались журналисты, россияне приближались со всех сторон и атаковали беспилотниками.

Как россиянам удалось прорваться

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в комментарии сайту ТСН.ua объясняет: после того, как россияне выдавили украинское войско из Суджи, ВСУ заняли высоты к югу от одноименной реки вдоль линии границы на Курщине и удерживают их.

По его мнению, ВСУ следовало отойти на эти высоты еще полтора месяца назад. Сегодня же россияне пытаются давить "в лоб", одновременно терпят там большие потери.

“Для того, чтобы нас выдавить с этих высот, они начали операцию по западу в тыл группировки, которая сейчас находится на высотах в районе Суджи. Серьезные силы туда брошены именно для того, чтобы выдавить наши войска, находящиеся на остатках Курского плацдарма, на Курской земле", — говорит Роман Свитан.

По его словам, российская армия, вероятно, пыталась выполнить эту задачу до переговоров Путина и Трампа.

"Чтобы можно было доложить, что все: либо украинский гарнизон полностью выдавлен за пределы Курской области, либо россияне зашли на территорию Сумской области. Они пытаются зайти", — говорит военный эксперт.

Есть ли угроза для Сумщины

В то же время он уверяет, что у российского войска нет сил и средств для широких наступательных действий оперативного уровня в сторону областного центра – города Сумы.

“Там кілька десятків кілометрів до міста. І провести такий рейд – у росіян немає сил зараз на тому напрямку. У них не вистачає резервів. Вони східний фронт утримати не можуть. Тому обласному центру зараз нічого не загрожує, вони туди не рушать. А ось знаходитись на Сумській території, в районі цього плацдарму – однозначно будуть. Бойові дії зараз змістилися із Суджі в тому числі на нашу територію”, – каже Роман Світан.

Почему ВСУ отступают

Военный эксперт объясняет: любая операция такого уровня как Курская – а это рейдовая операция, планируется с выполнением боевого задания и обязательно уходом.

Смысл рейдовой операции – зайти, выполнить боевое задание и отойти.

"Отход должен быть управляемым и своевременным. Почему? Потому что любой прорыв на территорию противника, он опасен флангами. Если не подготовлены фланги, особенно если прорыв осуществляется в режиме рейдовой атаки, то никто фланги и не укрепляет. Все равно отходить, смысла нет. Так вот, нужно это время на уход вовремя определить и отойти управляемо. Это возвращение на стартовую позицию, но с выполнением основной задачи", – говорит Роман Свитан.

По его словам, основную задачу ВСУ выполнили еще в прошлом году: связали несколько десятков тысяч российских войск, уничтожили противника, создали демилитаризованную зону безопасности.

"Итак, отходить надо было где-то еще в январе. И тогда это был бы управляемый уход. Россияне не смогли бы на наших плечах рваться на наши позиции", — считает военный эксперт.

По его мнению, было принято политическое решение.

“Обменять там что-то, досидеть до переговоров мирных и т.п. Это катастрофическое решение политиков, скорее всего, привело к обрушению. То есть, россияне успели подрезать, выйдя с севера и юга, зайдя и выйдя на огневой контакт с нашими основными логистическими цепочками, которые держали это направление”, – говорит Роман Свитан.

Кроме того, это произошло одновременно с остановкой передачи Украине разведданных и вооружения от США.

"А значит, мы просто ослепли. Мы не видели, что россияне делают. Плюс остановка средств поражения американских. То есть это все сошлось воедино. Поэтому такой комплекс проблем, который привел к практически бегству наших войск, а не управляемому отходу с этого направления", — говорит Роман Свитан.

В то же время, по его словам, Курская операция – разумная операция, изначально правильно задуманная, чтобы связать российские войска, которые должны были быть переброшены на Покровское направление, продавить их линию обороны, выровнять линию фронта.

“"Мы их оставили в невыгодной позиции, такой, как и они нас сейчас поймали. Повторюсь, надо было выходить в январе, когда уже было понятно, что россияне нас сдавливают. Мы потеряли на уходе, а управляемый уход – это важнейшая, самая тяжелая часть рейдовой операции. А мы осуществили управляемый отход. у там оставили, подарили россиянам. "Ленд-лиз" такой интересный получился для россиян. Поэтому вот здесь двустороннее. Начали хорошо – закончили не очень”, – говорит Роман Свитан.

Или достаточно сил, чтобы остановить наступление на Сумщину

Главная цель украинских войск сегодня – не удержать российские территории, а предотвратить наступление на Сумскую область.

"Здесь спрогнозировать можно то, что мы будем точно удерживать линию обороны. Там отстроены фортификации. Лучше ее удерживать на российской земле. Потому что вот эти высоты, на которых мы сейчас в районе Суджи находимся, они там господствуют. Разумеется, это не горы, но по крайней мере превышение нескольких десятков метров дает для артиллерии в оборонном режиме достаточно хорошее преимущество. Поэтому нам лучше удержать оборонительные рубежи, в частности на Курской земле”, – считает Роман Свитан.

Впрочем, по его словам, в дальнейшем ситуация будет зависеть от действий противника, а также от помощи США.

"Они тоже оказывают непосредственное влияние на это, давая — не давая нам технику, боеприпасы и делясь с нами разведывательными данными. Это большая проблема", — говорит военный эксперт.

В то же время, по словам Света, в ближайшее время российские обстрелы Сумщины усилятся.

“Пока эта операция не будет закончена россиянами, пока они не выдавят наши войска с Курской земли, они будут пытаться там вести наступательные операции, в том числе и артиллерийские обстрелы Сумской территории. Поэтому очень важно сейчас вывезти оттуда людей на глубину работы армейской артиллерии – где-то в 30 км от линии границы или линии боевого столкновения”, – рассказал Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что на приграничной Сумщине объявили обязательную эвакуацию. Жителей призывают покинуть дома.

Там повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов.

