"Армия смертников": украинские военные впервые столкнулись с солдатами КНДР – репортаж с фронта

Есть место, где у россиян пока еще не заметно особых успехов. И оно остается самым болезненным для Путина. Потому что ему нужно, чтобы его собственная территория перестала быть козырем в возможных переговорах с Трампом. На этом передовом крае российско-украинской войны побывал военкор ТСН Андрей Цаплиенко. И увидел, как украинцы на американских танках по российской земле уничтожают армию смертников Ким Чен Ына, пытаясь сломать планы Путина.

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РОССИЯНЕ переворачивают 200-х солдат из КНДР ЛИЦОМ К ЗЕМЛЕ

Как американские Abrams воюют в Курской области

Американский Abrams набирает скорость по заснеженному курскому полю, срывая гусеницами замерзшие куски российской земли. То, что казалось чем-то нереальным в начале войны, сейчас лишь один эпизод на линии фронта длиной в тысячу двести километров.

Танкисты 47-й бригады только что вернулись из одного боевого задания и готовят свой Abrams к другому.

Они не уверены сто процентов, были ли среди тех вражеских подразделений, которые они развалили, именно северные корейцы, ведь из танка лица врага не видно. Но тот факт, что легендарные американские Abrams катаются по так называемой суверенной территории Российской Федерации, можно воспринимать исключительно как личную пощечину Путину.

Танкисты работают с расстояния в несколько километров, называя свою технику "снайперским ружьем на гусеницах".

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"Снайперская винтовка до четырех километров она работает идеально. У нас есть четыре типа снарядов: бронебойный, кумулятивный, картечь, осколочно-фугасный. На каждый установлены свои поправки в баллистическом вычислителе", – рассказывает "Аякс", наводчик танка Abrams 47-й бригады.

Правильно выбранный боеприпас плюс мастерство наводчика – и первый снаряд ложится в цель.

"Это была БМП, расстояние 2300 метров, техника шла под посадкой, я ее подтвердил как в основной прицел, так и подтвердил в тепловизионный. Мы ее поразили с первого раза первым снарядом", — говорит "Аякс".

В дуэте с БМП Bradley танки Abrams с октября эффективно сдерживают российское наступление на поселок Суджа, самый большой населенный пункт той части российской территории, которую сейчас контролирует Украина.

Первые потери Abrams на Покровском направлении, по утверждению бойцов, произошли по незнанию того факта, что американцы демонтировали из машин элементы секретной брони с обедненным ураном.

"Мы не знали конкретно, будет ли урановая, или не урановая. Мы просто рассчитывали, что там будет какая-то броня. Нас просто не предупредили, что ее нет. Если бы нам раньше об этом сказали, мы бы сохранили и личный состав, и машины", – говорит старший механик танковой роты 47-й бригады "Юрист".

Кровавый опыт Покровска заставил изучить сильные и слабые стороны Abrams. Танки, что называется, прошли определенную модернизацию, у них на броне, кроме штатных американских элементов защиты, установлена так называемая защита "Контакт-1". Она достаточно эффективна.

Мощный двигатель в полторы тысячи лошадиных сил делает Abrams, несмотря на большую массу, очень маневренным, а значит, эффективным оружием прорыва вражеской обороны.

Однако у этой машины есть одна-единственная проблема. Их в ВСУ маловато. Для победы, для эффективной работы, для эффективного сдерживания врага нужно как минимум в десять раз больше таких машин.

Согласно официальным данным, Украина получила всего 31 Abrams первой модификации. На американских складах находится около шести тысяч таких машин.

"Этой моделью американцы, первой, не пользуются. Они на складах стоят. Даже обучение для этих танков не проводят", – пожимает плечами командир танка Abrams 47-й бригады "Лесовик".

В танке все продумано так, чтобы сберечь экипажу шансы на выживание. Так на Курщине российские FPV-дроны влетают в украинский Abrams. Несколько ударов по одной машине – экипаж выжил. У Т-64 или Т-72 при таком поражении, как говорится, не осталось бы даже генетического материала, чтобы провести опознание.

Командир этого экипажа получил ранения в Курщине. Но не в танке. Его машина была повреждена, танкисты эвакуировались и попали под пули российской пехоты.

Северокорейцы на Курщине

Вероятно, танкисты 47 бригады были первым украинским подразделением, вступившим в бой с северокорейскими солдатами Курщины.

"Разбили подозрительные войска на багги. Сказали, что это были корейцы. Мы уехали, отработали, и потом сказали, даже на российских сайтах, что северных корейцев первыми уничтожили", – утверждает старший механик взвода Abrams 47-й бригады "Директор".

Потери северных корейцев в Курской области разведка Южной Кореи оценивает минимум в сотню двухсотых. С ноября практически все наши подразделения на Курщине уже вступали в бой с большими группами военных азиатских внешностей, которых бросают в атаку без бронетехники.

Командир одного из десантных подразделений 95-й бригады заметил существенное изменение тактики противника и ждет, пока его десантники захватят пленника для окончательного подтверждения.

"Северная Корея не Северная Корея, сто процентов у нас информации нет. Идет просто по полю 50 человек противника", — говорит командир батальона 95-й ОДШБР Константин.

"Россияне ходят по 4-5 человек. А здесь шли одновременно 15-20 человек шеренгой. Полем, один за другим, гуськом все шли", — замечает командир отделения БПЛА 95-й ОДШБР Роман.

Такие группы волнами гонят на штурм украинских позиций по нескольким направлениям одновременно. При такой интенсивности штурма каждый танк ежедневно разряжает в противнике полный боекомплект.

Новый враг понравился украинским операторам FPV-дронов.

Корейцы не знают, что делать, когда на них заходит дрон, так что нередко он "минусирует" сразу нескольких штурмовиков. Они прячутся в укрытии, которое беспилотники уже обрисовали, и через несколько минут туда прилетает боеприпас, а затем FPV ищут контуженных солдат Кима среди деревьев. Так происходит по всем направлениям. И пока самоубийственная тактика северных корейцев вернула Путину только одно село в Курской области – Плехово.

"Это тяжело, это и страшно. Потому что все равно кто-то доходит до наших позиций", – признает оператор БПЛА 95-й ОДШБР Сергей

Своих погибших северные корейцы, подставляясь под удары, извлекают из поля боя. Вероятно, для того чтобы отчитаться о точном количестве потерь. За штурмовой группой, как правило, идет команда, которая переворачивает тела лицом книзу, чтобы украинские дроны не сняли их, и корейцев невозможно было бы идентифицировать. Не исключено, что с той же целью россияне искажают их лица огнеметами. Значит, или Ким, или Путин – кто-то из двух еще боится прямых доказательств участия КНДР в войне против Украины.

Войско смертников

Впрочем, не все у корейцев плохо. Примечательно, что отряды Ким Чен Ына имеют лучшую физподготовку, чем россияне, и лучше стреляют.

"Они научены стрелять и сбивать дроны на отлично. На высоте 60-80 метров, когда мы проходили над колонной, они нас могли сбить", - говорит оператор БПЛА 95 ОДШБР Данило.

По его словам, северокореец не убегал, когда видел, что на него заходит дрон, а до последнего стрелял.

Если одиннадцать тысяч таких солдат адаптируются к войне дронов, то они будут представлять серьезную угрозу. Но на это нужно время. А времени у Путина нет, потому что нужно вытеснить украинцев из Курщины в инаугурацию Трампа, чтобы лишить Киев главного козыря на вероятных переговорах. Он купил этих одноразовых солдат, бросать их тысячами на украинские позиции. Значит, для наших ребят в северной границе в ближайшее время будет много тяжелой работы.

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