"Армия" восстановление: в Сумской области работает один из крупнейших в Украине волонтерских хабов

Около 800 жителей Сумщины, которые лишились работы и оказались на бирже труда, укрепили ряды волонтерских хабов.

В Сумской области работает одна из крупнейших армий восстановления в Украине. Область первой приобщилась к правительственной инициативе по привлечению безработных к важным в военное время работам. С осени около 800 жителей области, потерявших работу и оказавшихся на бирже труда, укрепили ряды волонтерских хабов. А государство им платит за это зарплату. Все работают на одну цель – приближение победы и восстановление разрушенного оккупантами.

Об этом говорится в ТСН.

Волонтерский центр хорошо известен с 2014 года. Тогда Валентина Андрияшева сплотила вокруг себя нескольких женщин, назвавшихся "Сумским Бабским Батальоном". Плели маскировочные костюмы кикиморы, шили балаклавы и передавали на фронт.

"Ради этого и живу. И если я знаю что нужно помочь – характер у меня такой – даже если кому-то и не нужна помощь – все равно предложу, набьюсь и помогу", – рассказывает Андрияшева.

И хотя их батальон далеко не женский – здесь половина мужчин – название прижилось. Недавно здесь значительно прибавилось рабочих рук.

"Из Центра занятости мы их подтянули, они были безработные, мы их взяли и теперь они какие-то средства получают", – говорит волонтер.

"Армия" восстановление: как работает крупнейший в Украине волонтерский хаб

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"За эту работу они получают средства на уровне не менее минимальной зарплаты. По состоянию на конец 2022 года 781 человек был привлечен к этой Армии восстановления — и женщины и мужчины, не имеет значения ни стаж работы, ни профессия. Имеет значение желание оказывать помощь, быть социализированным", – отмечает директор Департамента социальной защиты населения Сумской области Людмила Мусияка.

Специально под проект Армии восстановление в волонтерском центре был создан швейный цех. Здесь заботятся о тепле и комфорте защитников.

"Жилетки нужны, спальники нужны, костюмы белые нужны", — говорит волонтер Татьяна Кузнецова.

С этими мыслями Татьяна засыпает и просыпается. А еще говорит – большая потребность в универсальной одежде для раненых.

До недавнего времени в волонтерском центре работали без выходных – не хватало людей, так много заказов. Сейчас к команде присоединились еще 6 дипломированных швей. Они стараются не замечать усталости. Беспрестанно строчат, вяжут, режут, шьют. Материалов хватает.

В готовые сети, кикимор, спальники внутрь кладут маленькие сюрпризы для бойцов – сладости, детские открытки, обереги.

Раньше мы писали, как черновицкие мастера изготавливают для военных портативные кровати.

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