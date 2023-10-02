"Армия восстановления": как женщины в разрушенном Изюме расчищают завалы и убирают город

В Харьковской области создали крупнейшую в Украине "Армию восстановления". Более 10 тысяч человек присоединились к общественно полезным работам по восстановлению своих городов и сел. Они убирают мусор, разбирают завалы, плетут сетки и рубят дрова. Больше работы именно в освобожденных городах, ведь даже через полтора года после деоккупации там полно руин.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Работают в освобожденном Изюме в основном женщины, среди них только один мужчина пенсионного возраста. Полтора десятка женщин расчищают от строительного мусора двор, куда попала в прошлом году авиабомба. Взялись убирать город, потому что работы в Изюме все равно нет, признаются женщины. Все предприятия разбиты.

Ольга взялась за лопату сразу же, как ей предложили эту вакансию в Центре занятости. Женщина пережила в Изюме оккупацию. Из подвала своего дома слышала, как оккупанты разрушают ее город.

Армия восстановления

У большинства из женского батальона мужья на фронте. Так что работа помогает им справиться с чувством одиночества.

"После деоккупации, когда мы вернулись, у нас осталась едва половина работников, которых было. И потому эти люди очень помогают в восстановлении нашего города. Мужчин мало, поэтому женскими батальонами работаем", — говорит директор КП "Благоустройство" Юрий Брыль.

Глава Изюмской ГВА Валерий Марченко отметил, что 80% многоэтажек в городе разрушены. Поэтому сейчас армия восстановления работает над благоустройством.

"Привлечено более 10 тысяч безработных, выполняющих по всей области разнообразные работы. Это заготовка дров, это разбор завалов. Если мы говорим о Богодухе, Золочеве, то это плетение маскировочных сеток", — говорит директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

По правительственной программе "Армия восстановления" люди получают минимальную заработную плату. К уборке городов центры занятости привлекают тех, кому не смогли найти работу по специальности.

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Напомним, в Мариуполе россияне уничтожили последний украинский мурал.

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