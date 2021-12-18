Аромат глинтвейна в воздухе, танцы и интрига: как зажигали главную елку Украины

На открытие елки приехало очень много людей со всей Украины, пришли целыми семьями.
В этом году главная елка Украины загорелась на Софийской площади в Киеве на день раньше обычного. Уже традиционно елку зажигал мэр столицы Виталий Кличко, но на этот раз это произошло с интригой.
Об атмосфере в центре столицы – 18 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:19.
Так, елку зажигали в два этапа, сначала иллюминацию вокруг, а потом уже самую елку.
Следует отметить, что традиционно елку зажигали на День святого Николая, но в этом году новогоднее дерево зажгли на день раньше. Организаторы объясняют это желанием ускорить приближающиеся праздники. И уверены, что дерево этого года займет первые места в рейтинге европейских елок, ведь — говорят — елка и украшения вокруг этого года особенные — в стиле Рождества Христова.
На открытие елки приехало очень много людей со всей Украины, пришли целыми семьями. Елка и атмосфера им понравилась.
Напомним, во Львове на проспекте Свободы 17 декабря торжественно зажгли главную елку города.
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