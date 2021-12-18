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Аромат глинтвейна в воздухе, танцы и интрига: как зажигали главную елку Украины

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© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

На открытие елки приехало очень много людей со всей Украины, пришли целыми семьями.

В этом году главная елка Украины загорелась на Софийской площади в Киеве на день раньше обычного. Уже традиционно елку зажигал мэр столицы Виталий Кличко, но на этот раз это произошло с интригой.

Об атмосфере в центре столицы – 18 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:19.

Так, елку зажигали в два этапа, сначала иллюминацию вокруг, а потом уже самую елку.

Следует отметить, что традиционно елку зажигали на День святого Николая, но в этом году новогоднее дерево зажгли на день раньше. Организаторы объясняют это желанием ускорить приближающиеся праздники. И уверены, что дерево этого года займет первые места в рейтинге европейских елок, ведь — говорят — елка и украшения вокруг этого года особенные — в стиле Рождества Христова.

На Софийской площади зажгли главную елку Украины

На Софийской площади зажгли главную елку Украины

На открытие елки приехало очень много людей со всей Украины, пришли целыми семьями. Елка и атмосфера им понравилась.

Напомним, во Львове на проспекте Свободы 17 декабря торжественно зажгли главную елку города.

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