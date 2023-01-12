Артиллерия под Бахмутом получила оружие от партнеров и новинку Укроборонпрома: эксклюзивные кадры защиты города

Окрестности Бахмута в артиллерийском огне, взрывы настолько мощны, что вздрагивают земля под ногами, даже в километрах от эпицентра.

Эпицентром противостояний остается отрезок фронта Соледар-Бахмут. В самом Соледаре улицы города каждый день переходят из рук в руки между нашими армейцами и русскими вагнеровцами. Оккупантам нужен этот город, чтобы открыть дорогу на Бахмут, который неустанно уничтожает российская артиллерия, говорится в ТСН.

Промышленный город, обеспечивавший солью всю Украину, Россия превращает в выжженную землю. Самые ожесточенные бои за Соледар не утихают неделю. Окружить город и вытеснить оттуда украинских десантников пытаются вагнеровцы. Цель врага – не сам Соледар, а дорога через него на главный город этого отрезка фронта – Бахмут.

Восточные и Южная часть Бахмута крушит артиллерия врага настолько, что кажется небо над городом пылает. Вражеская пехота штурмует украинские позиции волнами по несколько раз в день.

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Отражает атаки немецкая панцергацбица, а в соседней лесополосе советская самоходка. Окрестности Бахмута в артиллерийском огне, взрывы настолько мощны, что вздрагивают земля под ногами, даже в километрах от эпицентра.

Артиллеристы подразделения князя Даниила Галицкого для сдерживающего огня должны сначала проверить температуру снаряда. "Измеряем, чтобы внести поправки по стрельбе. Здесь нужно градусник поставить в пороховой заряд, чтобы точно знать", — объясняют бойцы.

Здесь ощущение, что из каждой лесополосы каждые несколько минут раздается выстрел. Боеприпасов ощутимо стало больше у наших подразделений, их теперь совсем не жалеют. “У нас побольше снарядов, побольше кабин артиллерии, которая может работать контрбатарейнг. Партнерская высокоточная артиллерия. Нам артиллеристам по моему опыту под Бахмутом очень существенно легче”, — уверяет командир подразделения.

Боекомплект не только из пакетов иностранной помощи, есть снаряды, которые порадовали артиллеристов. “Новинка украинского оборонпрома. Такие дефицитные снаряды калибра 152 миллиметра, которые уже россияне ищут за границей, Украина начала производить. И вот первые партии уже на передовой”, — рассказывают бойцы.

Приходится бойцам среди канонад артиллерии слушать небо, россияне постоянно запускают ударные дроны.

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