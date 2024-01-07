Артиллерия в Украине и России: артиллерист батальона "Волков Да Винчи" рассказал, какая разница в качестве и количестве

Украинцы подходят к выполнению боевых задач и подготовке людей более качественно, говорит военный.

Российская армия однозначно имеет количественное преимущество в артиллерии. Однако у Вооруженных сил Украины лучше качество.

Об этом в эксклюзивном интервью для TSN.UA рассказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас".

“У них есть определенное количество умелых специалистов, и их время от времени где-то перебрасывают с одного направления на другое. Одно дело, когда артиллерия работает как-то хаотично или недостаточно прицельно, методическим огнем, просто куда-нибудь, чтобы навести хаос. Другая — невероятно качественная работа артиллерии, когда четко, прямо в цель свою работу делают. У нас почти то же происходит”, — говорит военный.

По его словам, несмотря на то, что у украинских военных меньше средств, они подходят к выполнению боевых задач и подготовке людей более качественно.

“Если говорить об артиллерии, при наличии достаточного количества боеприпасов, достаточно одного дрона, который будет просто проводить разведку и корректировку. И артиллерия тогда вытаптывает все, что нужно. Сказать война чего сейчас — дронов или артиллерии — всего, людей. Они очень быстро заканчиваются. У них количественно, у нас качественно преимущество. Они ложатся там пачками, по своим же телам топчутся, а у нас что не гибель, это специалист, боец, который стоит немало чего, который может накосить немало врагов", — говорит "Бас".

Кроме того, по словам военного, украинцы борются за жизнь друг друга, а россияне — нет.

"Они борются за какого-то мифического Путина и за пару рублей", — рассказал "Бас".

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