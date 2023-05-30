Артиллерийские дуэли интенсивнее, чем в Бахмуте: бойцы на границе с Луганской областью уничтожают врага зарубежной техникой

Не утихают артиллерийские дуэли на границе Луганщины с Донбасом. На Кременецком направлении россияне ежесуточно обстреливают прифронтовые населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии и постоянно пытаются вычислить расположение украинской арты, говорится в ТСН.

В Заречное, Торское, Ямполь, Северск прилетает по несколько раз в сутки. Ближе к передовой – по направлению временно захваченных Дибровы и Кременной – свистит и взрывается почти непрерывно. “На Бахмуте мне, ну прилетало. Здесь интенсивнее, здесь и прицельно валят”, — утверждает наводчик пушки M119, 2-го механизированного батальона 67 ОМБр Валерий.

Хотя под Бахмутом, говорят украинские гарамши-добровольцы, стреляли из легкой американской штурмовой пушки М119 почти непрерывно. “Со второго выстрела поразили цель. Но цель была большего размера, чем наш снаряд, может быть перекрыта и системно начали по ней работать. В результате поразили здание, в котором была штурмовая группа в количестве семи человек, которая была уничтожена. Из 13 семь было прямых попаданий”, — рассказывает боец Андрей.

“Рекорд у нас был, есть – 333, но у нас было гораздо больше. Это все было в сутки! Мы на ней сделали больше 333”, — добавляет побратим.

Почти все они добровольцами пришли в военкомат 24 февраля. Все как один – гражданские люди. "Есть один кадровый военный - командир батареи. Остальные – все гражданские люди. Предприниматели есть, есть таможенные брокеры, есть учитель, даже. Есть водители”, – рассказывает Андрей.

Вместе они защищали Киевщину, затем также вместе учились на артиллеристов в Германии. Сейчас стали расчетом и уничтожают оккупантов из M119 на севере Донетчины. Каждый снаряд, который отправляют артиллеристы второго мехбата 67-й механизированной в направлении врага, летит, уверяют воины, ради главной общей цели. “Победить – первое, вернуться домой – второе! И строить новую жизнь после войны», – утверждают они.

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